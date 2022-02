Participar en el campus de verano de ITW Sport Emprendedores de Hoy

Para los niños y jóvenes aficionados al baloncesto, existe un lugar en Barcelona que permite el desarrollo de sus capacidades y cuenta con especialistas que pueden orientar el crecimiento personal y deportivo de los participantes.

ITW Sport dispone de programas completos que han sido pensados y diseñados para quienes deseen formarse sobre este deporte durante todo el año, además, se encuentra abierta la inscripción para el campus de verano 2022. Se trata de un programa que permite a los jugadores descubrir su potencial y aprender sobre la tecnificación, táctica, preparación física y gestión emocional de esta disciplina deportiva a través de una metodología de trabajo 100 % práctica. Estas actividades crean oportunidades para las nuevas generaciones del baloncesto español.

Orientación en el crecimiento deportivo y personal Esta escuela no solo se encarga de ofrecer un programa de formación completo sobre baloncesto, sino que trata de inculcar valores a los participantes a través del respeto, la tolerancia y el trabajo en equipo. A las nuevas generaciones de este deporte se les ofrece atención a la salud, habilidades, entrenamiento físico, hábitos y tecnificación deportiva, por ello, ha desarrollado una metodología de trabajo para quienes quieran continuar perfeccionando y tecnificando sus habilidades en el baloncesto, logrando a corto plazo un crecimiento importante en el desempeño.

Para el campus de verano 2022, la escuela tiene disponibles tres categorías de acuerdo a la edad: Kids (Pre mini y mini) que comprende las edades de 8 a 11 años de edad, Young (Pre infantil e infantil) para quienes tengan edades entre 12 y 14 años y Master (Cadete y Sub 22) para los jóvenes entre 15 y 22 años. El programa de formación para cada categoría se encuentra disponible en la página web de este centro deportivo.

¿Qué se aprende en el campus de verano? Uno de los objetivos fundamentales para el campus de verano es crear oportunidades para los niños y jóvenes que quieran formarse en el baloncesto o mejorar su juego y logren convertirse en los mejores jugadores. Por ello, su propósito como escuela es lograr ser un centro de formación que integre a los jugadores de cualquier nivel, con la finalidad de lograr una expansión en toda España y el mundo.

Los programas del campus de verano están estructurados, dependiendo de la categoría, con más de 8 horas de entrenamiento diario, llevando al jugador a conseguir su enfoque deportivo al máximo y obtener de esta manera los mejores resultados. Cada uno de los programas ofrece a los participantes tutorías generales e individuales, todas con el acompañamiento de un equipo de profesionales que tienen más de 20 años de experiencia en la enseñanza de esta disciplina deportiva. Las plazas para este campus son limitadas y empezará el próximo 4 de julio.



