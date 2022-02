Ponteahablar.com, la academia online que se centra en corregir los errores más comunes de los hispanoparlantes Emprendedores de Hoy

miércoles, 23 de febrero de 2022, 12:49 h (CET)

Muchas personas hispanoparlantes tienen dificultades y cometen errores cuando quieren aprender inglés. La academia online ponteahablar.com ha creado un método de enseñanza que identifica los errores más frecuentes que cometen las personas de habla hispana al hablar inglés y que se centra en corregirlos.

Fue pensando en esto por lo que la profesora Aridane Vilardaga creó la academia ponteahablar.com para personas que necesitan aprender o mejorar su inglés por motivos personales o de trabajo, creando un método de inglés para hispanoparlantes que se centra en la corrección de estos errores.

Academia en línea ponteahablar.com Ponteahablar.com es una academia online que utiliza un método práctico para que los hispanoparlantes aprendan el idioma correctamente. No solo aprenden el idioma los principiantes, sino que las personas que ya lo hablan lo perfeccionan.

Como se trata de una academia online, los alumnos pueden acceder a la plataforma y a la profesora desde cualquier región y en cualquier momento del día que tengan disponible. Además, todas las clases son dadas exclusivamente por la profesora Aridane Vilardaga, creadora del método ‘ponte a hablar en inglés’ para hispanohablantes y de la academia.

El hecho de contar con una profesora que domina el idioma español facilita el aprendizaje del inglés para los hispanoparlantes. Esta profesora se graduó en la Universidad de Barcelona, donde obtuvo la licenciatura en filología anglogermánica. También posee dos postgrados universitarios, uno de ellos sobre enseñanza del español como lengua extranjera.

Asimismo, tiene una amplia experiencia en la docencia del idioma inglés, habiendo trabajado como profesora en empresas internacionales y en la Universidad de Mannheim (Alemania).

¿En qué consiste el método ponteahablar.com? La academia ponteahablar.com utiliza una metodología propia para sus clases, mediante la cual los alumnos aprenden inglés de forma rápida e intuitiva. Con este método, también se corrigen los errores más comunes que se cometen al hablar inglés. El alumno se siente seguro para hablar y escribir.

La academia dispone de un Club de Conversación exclusivo para los alumnos, a través de Telegram, donde pueden hablar, escribir y recibir correcciones individualizadas diarias, por parte de la profesora, así como un Club de Lectura en el que se corrige la pronunciación.

La academia cuenta también con tres clases semanales a través de Zoom. Las sesiones son interactivas con lo cual ningún alumno se queda sin hablar. Además, las clases quedan grabadas, lo que permite al estudiante verlas en cualquier momento si no pudo asistir a esa clase en directo o repetirlas a su conveniencia.

Por otro lado, la academia también proporciona vídeos y audios de refuerzo que se pueden ver en cualquier momento.

Ponteahablar.com es una academia online de inglés orientada a los hispanoparlantes que quieren aprender el idioma de manera correcta desde el principio o mejorar el inglés que ya hablan. En esta academia, se enseña mediante un método didáctico que permite que los alumnos hablen inglés desde las primeras clases y lo mejoren en muy poco tiempo.



