GLC Abogados, el apoyo legal para residir en España

miércoles, 23 de febrero de 2022, 12:41 h (CET)

España es uno de los países europeos que más permisos de residencia otorga, sin embargo, es una labor que está repleta de trámites y puede ser engorrosa si no se acude a profesionales en el área.

GLC abogados es un despacho de abogados expertos en trámite de extranjería. El derecho de Extranjería supone un área muy específica cuyo conocimiento representa un buen apoyo legal para las personas que desean residir en España. Durante años, esta firma ha logrado buenos resultados que le han permitido resaltar en el panorama actual en todo lo relacionado con la residencia de extranjeros en España, incluida la denominada residencia visa gold o por inversión.

GLC Abogados ofrece servicios jurídicos en extranjería (trámites de residencia, nacionalidad española, recursos de expulsión, recursos contenciosos-administrativos, peticiones de asilo, renovaciones de permisos, tramitaciones de visados, gestiones en embajadas, derecho internacional privado), derecho penal (tráfico de drogas, alcoholemia, violencia de género), derecho laboral y derecho civil (divorcios, negociación de deudas, reclamaciones de impagos, herencias, donaciones, sucesiones, desherencias).

Además, dispone de colegiados en mediación internacional, gestores administrativos, graduados sociales y procuradores.

¿Cómo obtener la residencia por inversión en España? Según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), en su informe más reciente, del 2021, en España viven 5.325.907 extranjeros. Estos vienen de diferentes países y viven en el territorio nacional por diversos factores.

La residencia es la autorización concedida por el gobierno español a un extranjero no comunitario para poder establecerse de forma legal en el país. Esta puede otorgarse de forma temporal o de larga duración y puede habilitarse por arraigo social, arraigo laboral, arraigo familiar o reagrupación familiar.

La residencia de extranjeros en España por inversión se ha convertido en una de las estrategias más acertadas para lograr vivir en España bajo la legalidad y con todos los privilegios que esto supone. Los trámites de residencia por inversión no son sencillos, pero pueden agilizarse si se cuenta con una asesoría especializada en el área.

Para obtener la residencia por inversión en España, se requiere una inversión inmobiliaria igual o superior a 500.000 euros, según la información del Ministerio del Interior. También se aprueba llevando a cabo proyectos empresariales en España o mediante la adquisición de bonos comerciales, gubernamentales o depósitos bancarios. Todo esto influye el proceso para conseguir vivir y trabajar en el país por un tiempo determinado, con la posibilidad de ampliarlo y que este llegue a ser permanente.

GLC Abogados ofrece un eficiente servicio para obtener la residencia por inversión en España En GLC Abogados tramitan la residencia española por inversión en solo 20 días, a través de la Golden Visa. Se trata de una residencia válida para toda la zona Schengen, lo cual supone poder ingresar a 27 países europeos. Además, no son necesarios los pagos posteriores, de hecho, es la manera más rápida de adquirir la residencia en la UE para toda la familia. Entre sus beneficios, es importante destacar que esta permite viajar al país de origen y volver a ingresar a territorio europeo sin problemas. También se puede renovar aunque la persona esté fuera de España y no se requieren pruebas de conocimiento del lenguaje, además cobija a los descendientes directos, es decir, padres e hijos.

Cualquier interesado en recibir el servicio de GLC Abogados tendrá una asesoría personalizada, deberá tener la documentación solicitada, tramitar el expediente y si todo es correcto, finalmente recibirá la aprobación.



