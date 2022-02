Los beneficios de TYME Naturals para combatir el síndrome premenstrual Emprendedores de Hoy

El síndrome premenstrual genera molestias e irrumpe en la rutina diaria de muchas mujeres.

Ante los síntomas que se presentan, algunas optan por ingerir medicamentos como el ibuprofeno, el acetaminofén o el naproxeno, que pueden generar efectos secundarios. Para evitarlo, se puede optar por productos basados en ingredientes naturales para vivir una vida tranquila. Una de estos es TYME Naturals, un complemento vitamínico que utiliza diferentes ingredientes naturales efectivos en el alivio de los síntomas del síndrome premenstrual.

Los síntomas del síndrome premenstrual El síndrome premenstrual, también conocido por las siglas SPM, se presenta en las mujeres con una serie de síntomas que varían en cada persona. Estos pueden incluir sensibilidad en los senos, irritabilidad, cambios de humor, calambres, acné, hinchazón y fatiga. Otros síntomas más físicos son dolor articular o muscular, dolor de cabeza, estreñimiento o diarrea. Generalmente, estos síntomas aparecen en cada ciclo menstrual y tienen un patrón establecido, aunque pueden variar de intensidad.

Todo esto se debe a las fluctuaciones hormonales y sus efectos en los neurotransmisores. Además, si la cantidad de serotonina que produce el cuerpo no es suficiente, los síntomas pueden aumentar de intensidad e incluso provocar problemas para dormir. En algunos casos graves, el SPM puede generar depresión y comienza a aparecer en la segunda mitad del ciclo menstrual, que comienza cuando se libera el óvulo y termina cuando el período empieza.

¿Cómo aliviar los síntomas del SPM con TYME Naturals? TYME Naturals es una empresa que ha creado una fórmula especial con ingredientes naturales que alivian los síntomas del síndrome premenstrual. Entre ellos, está el de una baya conocida como chasteberry, que reduce el acné hormonal y los cambios de humor en un 93% de las mujeres. También contienen Dong Quai o ginseng femenino, es un tubérculo asiático antiespásmodico, es decir, un calmante para los calambres que actúa equilibrando los niveles de estrógeno y aliviando la ansiedad al mismo tiempo.

También contiene bálsamo de limón que reduce los calambres y el estrés. TYME Naturals también incluye la vitamina B6 en su producto pues colabora en el control de los antojos y el equilibrio del humor, además de aportar otros beneficios a la salud. Este producto viene en una presentación de gomitas en forma de manzana y no contienen gluten, transgénicos, saborizantes o colores artificiales y no ha sido testado en animales.

Así, TYME Naturals permite vivir el ciclo menstrual con tranquilidad y sin dolor de la mano de ingredientes naturales y sin efectos secundarios.



