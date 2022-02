Los drones de hidrógeno en la lucha contra incendios de FRP Advanced Technologies Aerospace & Defense S.L. Emprendedores de Hoy

miércoles, 23 de febrero de 2022, 11:47 h (CET)

Los drones forman parte de la evolución de la aviación y los beneficios de su uso se han extendido a diferentes sectores y funciones, llegando incluso a ser utilizados para la prevención y combate de incendios. Se trata de los drones de hidrógeno, un vehículo no tripulado capaz de dar apoyo operativo cuando se producen incendios que lleva a cabo funciones como la vigilancia del perímetro, ubicación de los bomberos o seguimiento del fuego, entre otros.

Para el correcto manejo de estos drones, la firma FRP Advanced Technologies Aerospace & Defense S.L. ofrece formación teórico-práctica especializada a otras empresas, para la conducción adecuada de estos vehículos aéreos no tripulados.

Drones de hidrógeno en la lucha contra incendios Con las nuevas necesidades actuales, los drones a batería se han quedado un paso por detrás debido al corto tiempo de vuelo que proporcionan. En respuesta, la nueva generación de drones están diseñados y fabricados para funcionar con hidrógeno, lo que les permite volar durante mucho más tiempo, haciéndolos ideales para desempeñar una variedad de funciones, como, por ejemplo, la lucha contra incendios. Los drones de hidrógeno UAS son precisamente uno de los más utilizados para este fin, ya que cuentan con una capacidad de vuelo de alrededor de 2 horas y además están equipados con una cámara termográfica.

Además de eso, el sistema utilizado en los drones permite ofrecer información estratégica en tiempo real que no solo ayudará a prevenir riesgos potenciales, sino también a organizar toda la gestión operativa en el campo. De esta manera, el control y extinción del fuego será mucho más efectivo y rápido.

¿Cuál es el funcionamiento de los drones en el control de incendios? La función principal de estos vehículos aéreos inteligentes consiste en sobrevolar la zona para transmitir datos relevantes del incendio a los encargados del operativo en tierra. La estación terrestre procesa esta información y determina de manera más precisa el plan de acción necesario para extinguir las llamas en el menor tiempo posible. Esto dependerá mucho de la habilidad del encargado en tierra de controlar el dron, por lo que es importante contar con la formación necesaria para poder garantizar un manejo eficiente del vehículo aéreo, ya que se trata de situaciones en las que la precisión y la pericia del piloto remoto son cruciales.

Esta es la formación especializada que ofrece FRP Advanced Technologies Aerospace & Defense S.L., una empresa con formadores expertos y una metodología de enseñanza que garantizan el óptimo aprendizaje de los estudiantes. En definitiva, el uso adecuado de los recursos que la tecnología actual ofrece puede hacer una gran diferencia en situaciones tan complejas y peligrosas como un incendio y tener los conocimientos adecuados será siempre un elemento fundamental.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.