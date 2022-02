¿Qué ofrece Netek como agente inmobiliario independiente? Emprendedores de Hoy

miércoles, 23 de febrero de 2022, 11:54 h (CET)

El sector inmobiliario es un ámbito de negocios altamente atractivo para muchas personas.

La venta y comercialización de bienes raíces es una actividad que mueve importantes sumas económicas y ofrece altos ingresos para quienes saben desenvolverse en este entorno. A pesar de lo tentador que pueda sonar la posibilidad de ser un agente inmobiliario, muchas personas no tienen idea de cómo dar el primer paso hacia este mundo.

Netek es una plataforma diseñada precisamente para las personas que tienen la intención de incursionar en el mundo inmobiliario, pero no tienen conocimientos ni experiencia suficiente para decidirse a dar ese paso. Además, la asistencia que ofrecen en este proceso representa una oportunidad con varios beneficios potenciales para quienes buscan un ámbito nuevo en donde emprender o generar más recursos.

Las ventajas de ser un agente inmobiliario independiente Entre los beneficios que conlleva esta actividad no solo destacan los ingresos que se pueden generar, especialmente con el plan de comisiones que ofrece Netek. También resalta la autonomía y flexibilidad horaria que ofrece esta oportunidad, ya que a través del programa de asistencia que ofrece este proyecto, cualquier persona puede trabajar como profesional del sector inmobiliario en su zona de residencia y ganar un mayor porcentaje de comisión conforme más ventas al mes logre cerrar.

Netek ofrece las herramientas para que sus agentes puedan trabajar desde su casa o cualquier otro lugar con conexión a internet y brinda la posibilidad de anunciar sus bienes en oferta dentro de las plataformas publicitarias más conocidas en el sector. Además, su equipo de profesionales ofrece un ambiente de respaldo y colaboración, en el cual, quienes apenas empiezan en este mundo pueden aprender a usar los mejores recursos, herramientas y estrategias de venta mediante el apoyo de sus compañeros más experimentados.

Acompañamiento constante La visión de Netek es facilitar el camino para que cualquier persona pueda convertirse en agente inmobiliario. Es por ello que su plataforma ofrece un proceso de formación y acompañamiento permanente para facilitar todos los recursos y herramientas que se requieren en esta actividad a quienes se suman a su proyecto.

Cada nuevo miembro recibe un proceso formativo personalizado, a través de un gestor personal que brinda las herramientas básicas para empezar en este ámbito y, además, realiza un seguimiento permanente de su proceso para adaptar la capacitación a las necesidades de cada nuevo agente.

Además, Netek se encarga de gestionar toda la documentación necesaria para llevar a cabo esta actividad de forma legítima y totalmente regularizada. Todo esto, con el objetivo de ayudar a quienes deciden embarcarse en este mundo, no solo a desempeñarse con éxito, sino además, a disfrutar de los beneficios que ofrece.



