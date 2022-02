Atos lidera un proyecto para crear un enfoque mancomunado para la detección de fraude y delitos financieros Comunicae

miércoles, 23 de febrero de 2022, 17:43 h (CET) Impulsar nuevas mejoras en la eficiencia en la detección colaborativa del fraude y delitos financieros es el objetivo principal de un nuevo proyecto de Gaia-X liderado por Atos, uno de sus miembros fundadores Gaia-X es una iniciativa europea que defiende la soberanía de los datos y la transformación digital con el objetivo de desarrollar una federación de infraestructura de datos no solo en Europa sino también en otros países.

Entre el 2% y el 5% del PIB mundial (entre 1,7 y 4 billones de euros) se blanquea anualmente1, por ello el proyecto mancomunado de detección del fraude y delitos financieros es clave para el trabajo que se está realizando para la implementación de las políticas y la arquitectura de Gaia-X para construir un centro de datos y cloud seguro y transparente para los estados miembros, las empresas y los ciudadanos.

En el proyecto se utilizarán las capacidades reconocidas de Atos en el establecimiento de ecosistemas de innovación junto con la orquestación tecnológica, ya que el programa tiene como objetivo crear un ecosistema de colaboración y servicios entre empresas y transfronterizos para mejorar la lucha contra el fraude y los delitos financieros (AFC) y la transparencia sobre flujos de dinero y valores.

Se dará prioridad a reducir la alta proporción de alertas de transacciones de falsos positivos y mejorar la detección de fraudes y delitos financieros mediante el intercambio y análisis de información entre los participantes. Los esfuerzos hasta ahora se han centrado en abordar este desafío a nivel organizacional.

Las organizaciones y empresas fuera de la Unión Europea también podrían beneficiarse del proyecto de detección mancomunada de fraude y delitos financieros, dice Carol Houle, SVP, Directora global de Servicios Financieros y Seguros de Atos:

“Dado que la mayoría de las alertas de transacciones globales son falsos positivos, y cada alerta debe investigarse individualmente, este sigue siendo un asunto con gran coste y que requiere muchos recursos que solo puede abordarse con una respuesta transfronteriza coordinada. Reimaginar el enfoque de flujo de valor de negocio de extremo a extremo para la detección del fraude y delitos financieros, reuniendo las mejores tecnologías de intercambio de datos, análisis de datos y computación de alto rendimiento ayudará al sector bancario a reducir los costes contra el blanqueo de dinero. Además, esto permitirá que el sector público combata este tipo de delitos de manera más efectiva, lo que en última instancia beneficiará al cliente final”.

Como ha reconocido la comisaria de servicios financieros de la UE, Mairead McGuinness: “El blanqueo de capitales supone una amenaza clara y presente para los ciudadanos, las instituciones democráticas y el sistema financiero”. Las transacciones que implican dinero "sucio" representan alrededor del 1,5% del producto interior bruto de la UE, es decir, 133.000 millones de euros (157.000 millones de dólares). "La dimensión del problema no se puede subestimar, y las lagunas que los delincuentes pueden aprovechar deben cerrarse".

El proyecto, incluido en el consorcio EuroDaT, también trabaja para el ambicioso paquete de cambios legislativos de la Comisión Europea para fortalecer las normas de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que incluye la creación de una nueva autoridad de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales.

El éxito del proyecto también podría beneficiar a las compañías de seguros al ayudar a detectar en tiempo real el uso doble de documentación de reclamaciones entre compañías de seguros, lo que no es una práctica estándar actualmente y que podría contribuir a una estructura holística de detección de fraude, lo que conduciría a mejores beneficios y una imagen más positiva de las aseguradoras ante los clientes.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Vuelve a Madrid el Congreso Íbero Latinoamericano de Dermatología Atos lidera un proyecto para crear un enfoque mancomunado para la detección de fraude y delitos financieros 10 novedades fiscales que afectarán a empresarios y autónomos en 2022, según Lefebvre MyShop, el portal de compras de Cione, estrena probador virtual de monturas ¿Qué tipo de scooters eléctricos existen? según Teyder