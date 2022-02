Muebles Industria una mueblería familiar con más de 70 años Emprendedores de Hoy

Muebles Industria es una compañía ubicada en la Calle Calderón de la Barca, en Barcelona, que tiene más de 70 años de trayectoria en la fabricación y venta de muebles hechos con materiales de excepcional calidad.

No obstante, además de las excelentes características de sus creaciones, algo que distingue a esta compañía de otras del sector es su historia. Actualmente, el negocio está dirigido por la tercera generación de la familia Carvajal, que desde su fundación hasta la actualidad han mantenido un firme compromiso con la calidad y la atención cercana a sus clientes.

Historia de Muebles Industria La historia de esta compañía se remonta al año 1951, cuando Bartolomé Carvajal decidió abrir una pequeña tienda en el barrio del Carmel de Barcelona, concretamente en el número 360 de la Calle Industria. A su comercio lo llamó Muebles Industria, una firma dedicada a brindar a soluciones a medida para sus clientes con muebles elaborados con materiales de primera calidad, sin la necesidad de ofrecer precios sumamente elevados.

El éxito que obtuvo desde su fundación, sumado al buen recibimiento dado por el público, permitió que 20 años después, la empresa trasladara su sede hasta su emplazamiento actual en la Calle Calderón de la Barca, en pleno centro del barrio Carmel. Este cambio no solamente representaba el crecimiento de la compañía, sino también el paso a una nueva generación que a partir de ese momento se haría con la dirección de la empresa.

Llegada la década de los 90, Muebles Industria incluso logró crear otra tienda con el nombre Lacolchonería.com, ubicada en el número 38 de la calle Estoril, que se especializa en la venta de colchones, complementos y somiers.

El buen trato y la atención personalizada del cliente son su prioridad Muebles Industria es una compañía cuya especialidad es la fabricación de muebles a medida. Incluso pueden realizar proyectos para el amueblado de cualquier espacio, utilizando lo último en tecnología de diseño 3D por ordenador, con calidad fotorealista.

De esta forma, el cliente sabrá exactamente cómo se verán los muebles en su casa. Además, cuenta con un personal cualificado para la fabricación, el transporte y el montaje de sus muebles. Aun así, el principal factor diferencial de la empresa no son todos estos servicios, sino su compromiso con la atención y el trato de calidad a sus clientes, algo que la empresa considera una prioridad.

Muebles Industria también tiene presencia en la web, contando no solamente con una tienda online, sino también con perfiles en redes sociales como Instagram, YouTube, Instagram, Facebook, Pinterest y otras. A través de estas, se puede ver todo su catálogo de muebles o realizar consultas directamente a la empresa y, solo desde la página web, también hacer pedidos.



