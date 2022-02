¿Qué tipo de scooters eléctricos existen? según Teyder Comunicae

miércoles, 23 de febrero de 2022, 16:47 h (CET) Los scooters eléctricos para personas discapacitadas han incrementado su uso en los últimos años debido a su comodidad y eficiencia Los scooters eléctricos de movilidad están diseñados para personas que no tienen la fuerza ni la movilidad necesaria para caminar correctamente ni para utilizar una silla de ruedas manual. Los scooters eléctricos constan de una batería y pueden tener cuatro o tres ruedas.

La diferencia principal con las sillas eléctricas es que en los scooters hay un timón.

En la actualidad existen diferentes tipos de Scooter:

Scooter portátil o plegable

Este tipo de scooters se pueden desarmar o plegar completamente. Son muy recomendables para utilizar en viajes ya que se pueden desmontar antes de subir al coche o incluso se pueden llevar en un avión. Además tiene la ventaja de que es el modelo más ligero y liviano.

Scooter de movilidad con tres ruedas

Este es el scooter más económico pero tiene el inconveniente que solamente tiene 3 ruedas y esto hace que se dificulte el moverse cuando se quiere girar. Es recomendable su uso en exteriores y no en casas o residencias cerradas.

Scooter de movilidad con cuatro ruedas

Sin duda el mejor scooter del mercado. Es el más utilizado por personas mayores debido a su fácil manejo y comodidad. Se puede utilizar tanto en exteriores como en interiores ya que su capacidad de giro es muy eficaz.

La empresa Teyder dispone de los modelos de scooter con cuatro ruedas mejor valorados debido a su gran calidad de los materiales y el servicio que ofrecen.

Características y partes de los scooters eléctricos

Asientos

Los asientos de los scooters varían según el diseño y la marca. Los asientos de los scooters plegables suelen ser sin respaldo y más pequeños que el resto y por ende más incómodos. No están acolchados y pueden generar molestias si estás muchas horas sentado.

Los asientos de scooters de 3 o 4 ruedas son los más cómodos que existen. Pueden ser con o sin respaldo y con apoyabrazos. Están acolchados y se puede estar horas sentado encima durante muchas horas. La mayoría de asientos son ajustables para ajustarlo a la altura de la persona y deben colocarse en un ángulo de 90 grados para que las rodillas no estén en tensión.

Manillar

Los scooters para ancianos funcionan con un timón en forma de “T”. Este timón controla las ruedas delanteras y permite girar a la derecha o izquierda o seguir en línea recta. Además al lado del timón suelen estar integrados los botones de retroceso, velocidad, sonidos y algún otro dependiendo del modelo.

Los scooters más modernos tienen la opción de ajustar la altura del timón para que su manejo sea lo más cómodo posible.

Ruedas

Respecto a las ruedas, las hay de dos tipos: sólidas o deshinchables. Las ruedas sólidas ofrecen mayor estabilidad, duración y permite su uso por casi todas las superficies. Las ruedas deshinchables tienen la desventaja que hay que hincharlas cada ciertos meses para no perder estabilidad y que son más propensas a pinchazos.

Mantenimiento

En principio los scooter suelen durar años sin presentar ningún tipo de problema. Los problemas más comunes van relacionados con las baterías o el motor. En muchos casos los cubre la garantía.

Limpieza

Siempre hay que tener el motor apagado cuando se limpie para evitar posibles problemas. La forma más segura de limpiar un scooter es con un paño húmedo y agua para limpiar el polvo. Si se ha manchado se puede utilizar un spray desinfectante y un poco de jabón.

Scooter eléctrica Enzo Scooter Plegable Electronicamente (Teyder)

El nuevo modelo de Scooter eléctrica Enzo de Tyder es totalmente plegable y de forma automática (funciona con mando a distancia). Además es super ligero y fácil de transportar para realizar viajes con él.

Funciona con baterías de litio con extracción rápida. El manillar es en forma de T y totalmente regulable a la altura de la persona para que no tenga ningún tipo de molestias.

Características técnicas del modelo de Scooter Enzo

Dimensiones Plegada: 48 x 55 x 79 cm



Peso total con baterías: 29kg



Peso soportado: 120kg



Velocidad máxima: 8 km/h



Autonomía: 25 km



Baterías: 24V 6AH Litio x 2



Motor: 24V 180W



Pendiente superable: 8º



Radio de Giro: 120 cm



Ruedas traseras: 200 mm Macizas / PU



Ruedas delanteras: 180 mm Macizas



Dimensiones Plegada: 48 x 55 x 79 cm



Peso total con baterías: 29kg



Peso soportado: 120kg



Velocidad máxima: 8km/h



Autonomía 25 km

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Vuelve a Madrid el Congreso Íbero Latinoamericano de Dermatología Atos lidera un proyecto para crear un enfoque mancomunado para la detección de fraude y delitos financieros 10 novedades fiscales que afectarán a empresarios y autónomos en 2022, según Lefebvre MyShop, el portal de compras de Cione, estrena probador virtual de monturas ¿Qué tipo de scooters eléctricos existen? según Teyder