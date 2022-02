El Gobierno aumenta la presión a autónomos con la excusa de la transformación digital según La Casa del TPV Comunicae

miércoles, 23 de febrero de 2022, 16:19 h (CET) La compañía andaluza La Casa del TPV avisa de que, tras meses reclamándolo, el Gobierno por fin comienza a desarrollar un nuevo reglamento para herramientas y facturación electrónica, envuelto en la corriente de trasformación digital para Pymes y autónomos La Casa del TPV, como compañía especializada en terminales punto de venta y software de gestión para negocios, viene avisando meses atrás sobre la presión a la que se estaban viendo sometidos autónomos y Pymes, debido a la incertidumbre sobre la nueva normativa para evitar el fraude fiscal en TPVs y software de contabilidad, de la que se conocían cuantiosas sanciones, pero que adolecía de una reglamentación definida y, por ende, de una certeza sobre los preceptos que había que cumplir.

Ayer, 22 de febrero, se puedo conocer el borrador de información pública que se convertirá en el futuro Reglamento que desglosará los requisitos en este ámbito. Con ello, comienza una nueva fase en la que, por fin, se aclararán todos los preceptos que deben cumplir desarrolladores, distribuidores y usuarios del software para TPV, si bien, llega tarde tras llevar meses en vigor las disposiciones de sanción sin criterios objetivos.

Este nuevo procedimiento para la creación del Reglamento se desarrolla con “el propósito de garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación”, según indica la comunicación oficial del Gobierno. Sin duda una reflexión legítima para la transparencia y legalidad de cualquier negocio, pero que lleva una letra pequeña, disfrazada de opción voluntaria, que persigue que “los obligados tributarios remitan inmediatamente a la Administración tributaria, de forma automática y segura por medios electrónicos, todos los registros de facturación generados en sus sistemas informáticos”.

Según explica Miguel Fernández, CEO de La Casa del TPV, “es muy importante que no se puedan estar manipulando registros contables o que existan dos libros de contabilidad, cualquier empresa debe respetar ese requisito, ahora bien, siempre ha existido la asesoría contable para los negocios que, con este golpe de inmediatez, puede llegar a perder sentido como actor en el escenario empresarial”.

“Todos estos cambios se van a empujar al pequeño empresario y autónomo a realizar inversión y cambios en herramientas de cobro y facturación, sobre las que tendrá menor control en favor de una comunicación más directa con Hacienda, o lo que es igual, el afán recaudatorio es el que marca el cambio normativo, sin plantear una transición efectiva a ese nuevo marco y sin contemplar el período de crisis reciente, situación de la que el comercio está luchando por salir”, asegura Fernández.

La próxima reglamentación prevé entrar en vigor en 2024, con idea de proporcionar una ventana de adaptación un poco irreal para muchos negocios que, por un lado, echan en falta más ayudas vinculadas a este cambio de escenario y, por otro, viven la desconfianza de que no exista todavía un Reglamento que les asegure que certificaciones son necesarias en sus TPVs.

“Además de exigir cumplir una normativa, donde el software debe cumplir requisitos y certificaciones, cualquier modificación de este calado debería ir acompañada de campañas informativas, por una parte, y de iniciativas que favorezcan el consumo, que conciencien tanto al autónomo y empresario, como a los consumidores”, argumenta el CEO de La Casa del TPV.

En nuestro país ya hay experiencias de este tipo que están teniendo un desarrollo más completo, como sucede con TicketBAI, para las haciendas forales vascas, y se tiene a la vecina Portugal, que ha realizado incluso campañas de éxito favoreciendo el consumo, que permite aumentar ingresos que deben revertir en inversión y mejora de todo el entorno de la facturación electrónica y la contabilidad del pequeño comercio.

Al respecto, Fernández asegura que “aunque vamos tarde, deberíamos fijarnos en las mejores prácticas y buenas experiencias por ejemplo del país vecino, donde incluso se han llegado a sortear coches entre las compras abonadas con tarjeta, con emisión de factura”. Así, el CEO de LacasadelTPV.com agrega que “ese aumento en el gasto del consumidor colabora e impulsa al sector de pequeño comercio a evolucionar, ya que logra más ingresos que puede invertir en nuevas herramientas para lograr disponer de una contabilidad transparente y legalizada que cumpla con ese Reglamento cuya llegada estamos aguardando todos”.

Por este motivo, desde La Casa del TPV anuncia que mantendrá un seguimiento constante de todo el proceso de desarrollo del Reglamento, con el objetivo de garantizar siempre la mejor oferta, adaptada a los criterios legales dispuestos por el Gobierno, sin perder de vista la situación de autónomos y Pymes “a quienes hay que ayudar con buenos productos y servicios para que puedan cumplir la normativa, a precios competitivos que no les supongan una barrera para mejorar, modernizar y realizar la transformación digital de sus negocios”, finaliza Fernández.

Easy POS

Por toda esta corriente y necesidad que se está planteando en el mercado del software de contabilidad y gestión, La Casa del TPV, ha lanzado al mercado el software para TPV Easy POS, una solución completa y adaptable a diferentes tipologías de negocio de pequeño comercio y hostelería, que permitirá la renovación y transformación tecnológica para un gran número de clientes. Esta herramienta se encuentra en plena evolución y adaptación a todos los cambios normativos que van apareciendo, como TicketBAI o el próximo Reglamento gubernamental, cuyas exigencias se irán cumpliendo conforme se vaya desglosando y aprobando por parte del Estado. Algunas de las funciones más interesantes de Easy POS para diferentes negocios son la personalización de los tickets, la creación de artículos compuestos o el control para reparto a domicilio.

