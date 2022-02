Cerdá: 50 años creando experiencias y oportunidades de negocio Comunicae

miércoles, 23 de febrero de 2022, 16:23 h (CET) Un negocio familiar que se transforma para ofrecer mucho más que productos Pocas empresas a lo largo del tiempo logran consolidarse, transformarse y evolucionar de acuerdo a la demanda de sus consumidores y colaboradores. El Grupo Cerdá es un claro ejemplo de esto. La empresa celebra 50 años de trayectoria empresarial y 35 años como gestores de licencias tan conocidas como Disney, Star Wars y Marvel, entre otras.

Como uno de los propietarios, José Francisco Cerdá, actual Director de Marketing y Producto, cuenta la historia de la empresa la cual ha estado ligada a su propio crecimiento personal y profesional. Destaca que, todo este logro ha sido gracias a la semilla empresarial, los valores y la forma de entender el trabajo que su padre sembró en él y sus hermanos desde pequeños. Este 50 aniversario ha sido la oportunidad perfecta para echar la vista atrás y rememorar con alegría los inicios del licensing en España.

La celebración del 50 aniversario del Grupo Cerdá ha venido acompañado de la comunicación oficial del nacimiento de su Retail Lab llamado SuperMoments. Con este nuevo proyecto la empresa busca además de mejorar sus procesos de producción, entender las necesidades del día a día de sus clientes, haciendo pruebas de producto, de packaging, cartelería, desarrollar experiencias en el punto de venta pensando en el cliente final y en función de esto, ayudar al canal retail con sus implantaciones y gestiones.

Para Thibault Wéry, Director General del Grupo Cerdá, "las tiendas de SuperMoments han permitido investigar, realizar pruebas ensayo-error in situ y analizar los resultados para desde Cerdá seguir creando recursos que impulsen y generen resultados en el negocio del retail". SuperMoments Retail Lab se suma al resto de servicios que el Grupo Cerdá ofrece a sus clientes como es la integración digital y automática del catálogo, la creación de productos y colecciones exclusivas a demanda así como el servicio de stock disponible en sus propios almacenes y asesoría personalizada.

A través del SuperMoments Retail Lab de Cerdá, distribuidores y cadena de tiendas tienen acceso a formación específica, herramientas de marketing, cartelería gráfica, implantaciones de producto y técnicas de venta que desde el Grupo Cerdá comparten abiertamente para que repliquen o adapten todo lo que consideren interesante, con el fin de ayudarles en su gestión diaria.

Acerca de Cerdá

El Grupo Cerdá está especializado en la producción y distribución de productos licenciados de marcas de entretenimiento reconocidas en todo el mundo: Disney, Marvel, LucasFilms, Warner Bros, Nickelodeon, Universal, etc. Los productos de la marca van, desde ropa y calzado, accesorios, complementos, etc. hasta toda una línea completa para las mascotas. Toda una gama de artículos diseñados para el disfrute de toda la familia. La base de la empresa se centra en el talento de su equipo, que a lo largo de los años ha ido consolidándose como una empresa de referencia en un gran número de países de Europa. Como productores de artículos para la familia, Cerdá Group trabaja para hacer todos sus procesos más sostenibles y reducir al máximo el impacto generado en el medio ambiente.

