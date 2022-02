La mitad de los pacientes salen de consulta con más dudas que cuando entran, según encuesta de bulos Comunicae

miércoles, 23 de febrero de 2022, 16:04 h (CET) 6 de cada 10 asegura no haber recibido ninguna advertencia por parte de su especialista acerca del peligro de las noticias falsas de salud Se puede descargar el informe aquí.

La mitad de los pacientes asegura que, tras acudir a consulta con su médico, salen teniendo más dudas que cuando entran. Así se desprende del I Estudio sobre Bulos en Salud entre Pacientes, realizado por el Instituto #SaludsinBulos y Doctoralia, en colaboración con Pacientes SEMERGEN. En ello influye su percepción sobre el papel de los profesionales sanitarios frente a los bulos: 6 de cada 10 encuestados afirman no haber recibido ninguna advertencia por parte de su especialista acerca del peligro de las noticias falsas de salud. Además, el 83% señala que, en su última visita, su médico no le recomendó ningún recurso para consultar información fiable en Internet.

Estos datos contrastan con los resultados del IV Estudio de Bulos en Salud: Covid19[i], encuesta en la que los profesionales sanitarios manifestaban de forma mayoritaria (69%) recomendar fuentes de información fiable a sus pacientes. “Si la mayoría de los pacientes tienen dudas y sus médicos no sólo no se las aclaran, sino que tampoco les recomiendan páginas web donde solucionarlas, hay más posibilidades de acabar siendo víctimas de bulos a través de Dr. Google o de las redes sociales”, advierte Carlos Mateos, coordinador del Instituto #SaludsinBulos.

La recomendación de sitios web de organizaciones científicas o sanitarias y blogs de profesionales sanitarios, añade, “es particularmente importante si tenemos en cuenta que el 91% de los ciudadanos busca información sobre salud en Internet”. El 27% lo hace de forma frecuente (al menos, una vez por semana), y es en el grupo de edad menor de 45 años los que buscan información de salud en la red de modo más continuo, según los datos recogidos en este estudio.

El doctor Fernando M. Navarro i Ros, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria e integrante del equipo de Pacientes SEMERGEN, explica que “la falta de tiempo y de recursos en consulta, especialmente en Atención Primaria, lastra la disposición de los médicos para atender dudas sobre bulos y recomendar fuentes veraces. Debemos emplear un tiempo en tareas administrativas y burocráticas que sería muy valioso si pudiéramos dedicarlo a responder las inquietudes de nuestros pacientes”.

“Uno de los grandes peligros es la jerarquización de la información en Internet. Por tanto, se hace imprescindible que los profesionales sanitarios conozcamos recursos, creemos contenido, advirtamos de la desinformación y prescribamos fuentes de información fiables y contrastadas para una mayor seguridad en la red”, añade el experto.

La comunicación clínica

En lo que se refiere a la comunicación clínica, los pacientes destacan que confían más en su médico si éste les mira a los ojos (38%), escucha (31%) o participa de forma activa a través de preguntas (25%). Por otra parte, el servicio de recepción de consulta es un factor para tener muy en cuenta en la comunicación y la satisfacción de los pacientes: para el 67% de los encuestados, este servicio tiene relevancia en la impresión que puedan tener sobre su profesional sanitario.

“Es imprescindible aprender a mejorar las habilidades de comunicación del profesional sanitario para ganar la confianza del paciente. Impulsar un estilo de comunicación empático ha demostrado que reduce la morbimortalidad. Por ese motivo estamos trabajando con las sociedades científicas y asociaciones de pacientes para crear protocolos de comunicación clínica”, comenta Carlos Mateos.

El especialista del futuro

Por último, el I Estudio sobre Bulos en Salud entre Pacientes también aborda cómo perciben los ciudadanos que se están adaptando los profesionales sanitarios a la transformación digital del sector y los cambios derivados de la pandemia. Así, cerca de la mitad de los encuestados creen que los especialistas del futuro estarán más digitalizados y que podrán estar permanentemente actualizados con los últimos estudios gracias a la tecnología.

Al preguntar por la telemedicina, las opiniones son diversas pues el 31% de los pacientes creen que es el futuro mientras que el 31% opina que no será así. Para Carlos Villaverde, director de operaciones de Doctoralia, “la telemedicina se ha consolidado tras la pandemia como parte de nuestro sistema asistencial. La relación médico-paciente es fundamental, por eso es comprensible que la transformación digital de la medicina genere dudas y desconfianza. El papel de los actores sanitarios también es acompañar a los pacientes en esta transformación, para que acaben integrando la telemedicina como un servicio digital más en sus vidas".

Más de 800 pacientes de toda España han participado en esta encuesta online para conocer cuál es la percepción de los ciudadanos del trabajo que hacen los especialistas frente a los bulos de salud. Es la primera vez que un estudio de estas características se centra en la opinión de los pacientes.

Sobre #SaludsinBulos

#SaludsinBulos es una iniciativa de la agencia de comunicación COM Salud y la Asociación de Inovadores en eSalud (AIES) para combatir los bulos de salud en la Red a través de información, formación, análisis y tecnología para la divulgación y detección de contenidos falsos.

Sobre Doctoralia

Doctoralia forma parte del grupo DocPlanner, la plataforma líder mundial que conecta pacientes con profesionales de la salud, haciendo la experiencia en salud más humana. Doctoralia ofrece a los pacientes un espacio donde preguntar, opinar y encontrar al mejor profesional de la salud de acuerdo a sus necesidades. A su vez, ofrece a los profesionales de la salud y centros médicos herramientas que les ayudan a gestionar sus pacientes, mejorar la eficiencia de su consulta y potenciar su presencia online. Más información en doctoralia.es

[i] https://saludsinbulos.com/wp-content/uploads/2021/11/ES-PR-IV-Estudio-Salud-sin-Bulos-2021-.pdf

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Vuelve a Madrid el Congreso Íbero Latinoamericano de Dermatología Atos lidera un proyecto para crear un enfoque mancomunado para la detección de fraude y delitos financieros 10 novedades fiscales que afectarán a empresarios y autónomos en 2022, según Lefebvre MyShop, el portal de compras de Cione, estrena probador virtual de monturas ¿Qué tipo de scooters eléctricos existen? según Teyder