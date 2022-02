¿Cómo nacen los diseños de Gifinas? Emprendedores de Hoy

miércoles, 23 de febrero de 2022, 11:11 h (CET)

Una de las vías que utilizan las personas para exteriorizar su personalidad, sentimientos, emociones, ideologías o cualquier otra característica de sí mismos, es la moda.

Hoy en día, las empresas inmersas en este mundo se han comprometido a mostrar diferentes tendencias desde una perspectiva especial y diferente. Una de las firmas que nace de la mezcla de diferentes culturas y que da valor a la artesanía tradicional con el arte en los diseños de cada una de sus prendas es Gifinas que, a través de la fusión cultural, ha logrado producir accesorios, complementos y prendas de vestir cargadas de gran colorido, originalidad y exclusividad.

Gifinas apuesta por la multiculturalidad y la sostenibilidad Uno de los objetivos planteados por esta marca es que su moda tenga un propósito que vaya mucho más allá del simple hecho de vender productos. Para lograr esto, la persona que está detrás de este proyecto, Maritza Acevedo; nacida en República Dominicana y radicada en España desde hace más de 20 años, se inspiró para sus diseños en las famosas muñecas dominicanas sin rostro, logrando posicionar la marca gracias a su constante trabajo y pasión. Como un homenaje a sus raíces, Gifinas se caracteriza por la mezcla de colores alegres y brillantes que, en combinación y fusión con elementos artesanales, diseños vanguardistas, culturales y tradicionales; los cuales a su vez están llenos de historia, ha convertido cada una de sus creaciones en elementos con contenido de valor y único. Todas sus prendas tienen tras de sí un enfoque de sostenibilidad, por lo que cada una de ellas son solicitadas en su portal web bajo pedido, con el propósito de evitar la inversión de recursos en productos que, tal vez, no sean vendidos.

Diseños con elementos exclusivos y únicos Una de las principales características de la marca es que sus productos han sido concebidos como una artesanía tradicional y contemporánea al mismo tiempo, es decir; una mezcla de culturas, de tecnología y de tradición, de lo local con lo global. Por ello, esta marca crea diseños que transmiten alegría y vivacidad a través de la combinación de colores potentes. La idea de estas mezclas de diferentes culturas es lograr que la mujer que use estos diseños aprenda a valorar y homenajear sus raíces, que acepte y apoye otras culturas desde la perspectiva moda-cultura; pero sobre todo que acepte la suya propia desde su interior. Cada uno de sus diseños tienen elementos únicos y exclusivos alegóricos a las diferentes culturas en las cuales están inspiradas sus creaciones. A través de la página web, puede obtenerse información sobre el origen de cada uno de sus diseños, el uso de determinadas texturas y los detalles de los materiales que han sido utilizados para su manufactura. De igual forma, desde su catálogo online puede realizarse la compra de los artículos disponibles y la entrega se hará efectiva a partir de 15 días hábiles (print on demand); posteriores al pago.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.