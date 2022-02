El limpiador revolucionario de Rocío Camacho para oxigenar la piel y combatir imperfecciones Comunicae

miércoles, 23 de febrero de 2022, 13:43 h (CET) La mascarilla limpiadora Bubble Oxygen Mask vale menos de 5€ y se vende en Mercadona. El secreto está en su innovadora fórmula: contiene oxígeno, ácido hialurónico, extracto de Dragon’s Blood y perlita. Laboratorios Rofersam mantienen su apuesta con la cadena líder de supermercados lanzando productos de cosmética de lujo a un precio asequible La influencer Rocío Camacho conoce todos los secretos beauty para mantener una piel limpia, sana y equilibrada, libre de acné e impurezas. Una de las últimas adquisiciones en su neceser de imprescindibles es el producto de limpieza facial que está revolucionando el sector a través de sus refrescantes burbujas oxigenantes que producen un agradable cosquilleo en la piel. Se llama Bubble Oxygen Mask y es una mascarilla facial limpiadora a incluir desde ahora en la rutina de belleza diaria. “Es un producto fresco que sienta muy bien porque limpia, exfolia y purifica en profundidad la piel”, asegura Rocío Camacho en su Instagram. Es de la línea Deliplus, la fabrican los prestigiosos Laboratorios Rofersam y se puede encontrar en Mercadona por tan solo 4,50€. Sí, has leído bien.

No es la primera vez que la firma catalana de cosmética con I+D propio se alía con la cadena líder de supermercados para lanzar conjuntamente productos revolucionarios de belleza a precios aptos para todos los bolsillos. Los laboratorios Rofersam defienden una máxima: La cosmética de lujo no tiene por qué ser cara ni inalcanzable al gran público.

Un limpiador revolucionario con una formulación única

Bubble Oxygen Mask es un limpiador revolucionario que oxigena la piel, combatiendo las imperfecciones y el envejecimiento celular provocado por la edad o el estrés. Esta mascarilla facial ayuda a retirar los restos de grasa, la suciedad y las impurezas de la superficie de la piel. Sus burbujas oxigenantes forman una ligera capa de espuma que se extiende por todo el rostro dejando una sensación agradable de frescura inmediata. “Produce un agradable cosquilleo a través de las burbujitas que deja en la piel”, reconoce Rocío Camacho mientras testea el producto y comparte su experiencia entre sus 740.000 seguidores de Instagram.

El ingrediente clave de Bubble Oxygen Mask es el oxígeno, elemento necesario para el metabolismo de la piel y su renovación. Los expertos aseguran que la absorción del oxígeno de la piel comienza a disminuir alrededor de los 20 años y los 50, se reduce drásticamente en un 50%. A medida que se agota el oxígeno, la mala respiración celular provoca deshidratación y un tono de piel desigual y apagado. La mascarilla limpiadora incorpora Oxygen Carrier complex compuesto por activos multifuncionales que oxigenan la piel de inmediato y funcionan como relajante muscular y relleno dérmico. También mejora el metabolismo y la renovación de la piel.

Bubble Oxygen Mask también contiene en su formulación ácido hialurónico, componente altamente hidratante que rellena la piel y combate las arrugas. Por último, dos ingredientes a destacar: Dragon’s Blood que consiste en resina de un árbol del Amazonas y se le conoce popularmente como Sangre de Dragón. Un componente de alto poder antioxidante que ayuda a regenerar la piel. El otro es la perlita. Un mineral natural que retira la suciedad, las células muertas y las impurezas de la piel gracias a su poder exfoliante. Además, también ayuda a limpiar la piel en profundidad.

Un must have en la rutina de belleza diaria

Bubble Oxygen Mask es ideal para todo tipo de pieles, pero sobre todo para las más fatigadas y apagadas, que necesitan recuperar la luminosidad. Esta mascarilla limpiadora que se aplica sobre la piel recién lavada y seca es indicada para actuar sobre las imperfecciones de la piel. El oxígeno elimina la bacteria responsable de los granitos y renueva la piel, purificándola. También es un producto revolucionario que promueve el wellaging facial porque el oxígeno aporta vitalidad a las células, ralentizando así su envejecimiento. Por último, Bubble Oxygen Mask ayuda a relajar la piel y revitalizarla.

Acerca de LABORATORIOS ROFERSAM:

Hay una máxima que guía el saber hacer de Rofersam S.A: “la cosmética es ciencia, arte y belleza”. Estos prestigiosos laboratorios, especializados en cosmética profesional, nacieron en 1979 en Barcelona. Su fundador, Elías Sánchez Porras decidió invertir en su vocación y llevó su carrera profesional al sector de la belleza, tras una larga trayectoria en cosmética suiza. Desde entonces, Rofersam desarrolla y fabrica productos cosméticos y de perfumería con la máxima innovación cosmética y bajo un sello de calidad, eficacia y seguridad. Desde la formulación hasta el envasado.

