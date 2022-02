Johnson Controls es elegida por FORTUNE como una de las "Empresas Más Admiradas" del mundo Comunicae

miércoles, 23 de febrero de 2022, 12:51 h (CET) Johnson Controls ha sido seleccionada en función de nueve criterios de reputación corporativa. Es el primer año en el que Johnson Controls aparece en la prestigiosa lista Johnson Controls (NYSE: JCI), (NYSE: JCI), el líder mundial de edificios inteligentes, saludables y sostenibles, ha sido seleccionada e incluida en la lista "World's Most Admired Companies" de 2022 por la prestigiosa publicación FORTUNE. Es la primera vez en la que Johnson Controls ha sido incluida en la lista.

"Nuestra inclusión en la lista de las "Empresas Más Admiradas" de FORTUNE refleja los importantes avances que hemos logrado en nuestro objetivo de garantizar un mundo sano, seguro y sostenible", dijo George Oliver, presidente y consejero delegado. "Gracias a nuestros más de 100.000 empleados de todo el mundo por su compromiso con la excelencia y por vivir nuestros valores. Estoy orgulloso de nuestro legado en innovación, que sigue estando en el centro de todo lo que hacemos, ayudando a impulsar los objetivos de nuestros clientes cada día con nuestros productos, servicios, tecnologías y soluciones innovadoras".

Para determinar las empresas de la lista, FORTUNE se asoció con Korn Ferry para desarrollar una encuesta de nueve atributos de reputación empresarial, como la capacidad de innovación, la capacidad de atracción y retención de personas con talento, y la responsabilidad social con la comunidad y el medio ambiente. En total, 3.820 analistas, ejecutivos y directores eligen de entre las empresas del FORTUNE 500 la inclusión en la lista, en base a sus conocimientos de las empresas y su reputación para evaluar a cada una en 52 sectores. Esta es la primera vez que Johnson Controls forma parte de esta lista.

Recientemente, Johnson Controls ha sido reconocida por varias organizaciones por su liderazgo en Medio Ambiente, Sostenibilidad y Gobernanza, así como por sus innovaciones en plataformas de edificios inteligentes:

Una de las 100 Empresas Más Sostenibles del Mundo en el ranking “2022 Global de Corporate Knights”

Identificada como “Sustainalytics Top-Rated ESG Performer” por la gestión de temas relativos a materias ESG

Recibió el sello inaugural “The Prince of Wales” de Terra Carta Seal

Clasificada en el puesto 67 de la lista de las Empresas Mejor Gestionadas de los Estados Unidos del “Drucker Institute”

Y nombramiento del presidente y director general, George Oliver como CEO IoT del año 2022 Para conocer el raking completo, visitar FORTUNE.COM

