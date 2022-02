Los ficheros de morosidad, por iMorosity Emprendedores de Hoy

Los ficheros de morosidad siguen suponiendo un grave problema para muchas personas. Gran parte de los ciudadanos desconoce la existencia de los mismos hasta que intentan acceder a un préstamo o a la financiación de una compra y se la deniegan. A día de hoy, muchos españoles se han visto afectados por la inclusión en estos ficheros.

Pues bien, un fichero de morosos es una gran base de datos donde se inscriben los impagos tanto de personas físicas como jurídicas. La existencia de los ficheros de morosos está regulada y amparada en el artículo 29 de la Ley de Protección de Datos, así como la inclusión en su registro de los datos sobre impagos.

La principal consecuencia de que los datos de una persona aparezcan en un fichero es que ninguna entidad financiera tradicional y fiable les concederá un préstamo o crédito, sin importar la cantidad solicitada. Tampoco se les concederá una hipoteca para comprar una vivienda.

La importancia de tener ficheros de morosidad en España Las entidades que consultan estos ficheros están asociadas a él con el fin de conocer de antemano qué personas cumplen con sus obligaciones de pago y cuáles no, para saber si es seguro prestarles el dinero. Es por ello que se deniega cualquier tipo de financiación, contratación de suministros u otras prestaciones a toda persona física o jurídica que esté inscrita en un fichero de morosos.

Los ficheros son necesarios para evitar que las entidades se declaren en bancarrota. Cuando tienen que prestar un dinero a una persona que pide un préstamo o una financiación tienen más seguridad en saber quien les va a pagar y quien no puede hacerlo.

Empresa líder en ayudar a sus clientes a salir de los ficheros de morosos iMorosity cuenta con profesionales con más de 10 años de experiencia en el sector y están apoyados por el Fondo Social Europeo y colabora con la Universidad de Deusto.

Figuran como una empresa líder en la asistencia a personas que desean salir de la lista de morosos de forma legal y transparente.

Su compromiso, profesionalidad y el equipo multidisciplinario que conforman esta compañía les ha llevado a ampliar sus servicios y ofrecer también asistencia en el proceso de reunificación de deudas para que las personas con deudas altas puedan tener una forma cómoda de pago a las empresas acreedoras.

Más de 150 mil clientes satisfechos respaldan la labor de esta compañía especializada hasta la fecha, cuyos comentarios positivos van desde la responsabilidad hasta la eficiencia en el proceso de atención.

A través de la plataforma digital de iMorosity las personas pueden solicitar sus informes de morosidad sin coste y recibir una solución de mano de profesionales según el tipo de asesoría que necesiten.



