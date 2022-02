La Puritermia, una energía que reduce las emisiones de amoniaco Comunicae

miércoles, 23 de febrero de 2022, 10:51 h (CET) La Puritermia, cumple con las exigencias ambientales para aplicar las MTD´s en cuanto a la reducción de emisiones de amoniaco. Una energía que extrae el calor de las fosas de purines refrigera el purín y reduce las emisiones. El Real Decreto 948/2021 de 2 de noviembre de 2021 establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la ejecución de proyectos de inversión del Plan de Impulso de sostenibilidad y competitividad de agricultura y ganadería El sector ganadero contribuye de manera notable a la economía del país y, en particular, el sector porcino, es un eje vertebrador económico clave en la población rural cuya importancia de producción es tal que sitúa a España entre los principales productores europeo y mundial. Todo no vale y, de eso sabe el sector porcino que desde hace años está inmerso en cumplir y adaptarse a la normativa nacional y europea en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, protección de agua o bienestar animal con el objetivo de posicionarse en los mercados mundiales. La protección del medio ambiente es una preocupación global y las obligaciones medioambientales establecidas en la normativa local, regional, nacional o internacional deben aplicarse y cumplirse.

Una correcta gestión ambiental exige a las nuevas explotaciones y a las ya existentes aplicar Mejores Técnicas Disponibles (MTD). Las MTD´s aportan indudables ventajas ambientales y económicas para los ganaderos y para la población. Su finalidad es gestionar mejor los recursos utilizados y reducir los contaminantes ambientales ocasionados durante la actividad ganadera como el amoniaco, considerado uno de los principales responsables de la acidificación del suelo y las aguas. La normativa actual exige a las nuevas construcciones y a los titulares de explotaciones medidas para la prevención o control de la contaminación y emisiones mediante la refrigeración de purines. Respecto a los purines es posible aplicar varias MTD. En el caso del sector porcino, y en particular, en lo concerniente a las cerdas de cría han de tener en cuenta la MTD30 y, en concreto, su técnica 0. Esta técnica estima necesaria la existencia de una fosa profunda combinada con técnicas de gestión nutricional, un sistema de depuración del aire, la reducción del PH o la refrigeración de purines. Además, se complementa con la MTD8 referente al uso eficiente de la energía en las granjas, técnicas que mejora el uso de la energía como puede es la bomba de calor. La bomba de calor es un sistema utilizado para refrigerar los purines y disminuir el amoniaco basado en la normativa de la UE, Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 y su transposición a la normativa española mediante el Real Decreto 306/2020 de 2 de febrero. El Real Decreto establece un límite, exige a las nuevas instalaciones una reducción de emisiones en el exterior (balsa de purín) del 80% y un 60% en el interior (alojamientos).

Una técnica eficaz para cumplir con la normativa en cuanto a reducción de emisiones de amoniaco es la Puritermia. La Puritermia, desarrollada por la empresa española ISBRAN, es un ejemplo de práctica sostenible basada en el aprovechamiento de la temperatura del purín a través de una instalación de calefacción con geotermia capaz de extraer el calor de las fosas de purines, refrigerar el purín y, así, reducir las emisiones generando un ambiente mejor para trabajadores y proporcionando bienestar a los animales. Bruno Jiménez, director gerente de ISBRAN detalla el proceso, “los proyectos de calefacción en las granjas de maternidad y transición con bombas geotérmicas pueden captar en su circuito primario el calor de las fosas de purín en las diferentes naves. Al mismo tiempo, este circuito enfría los purines, bajando la temperatura hasta niveles donde las emisiones se reducen en más de un 70%”. La refrigeración de purines es una acción eficiente en la reducción de emisiones (amoniaco, metano y óxido nitroso).

Entre las principales ventajas de la Puritermia destacan, según ISBRAN: el ahorro energético; la reducción de la huella de carbono; la disminución de CO₂ a la atmósfera, al tener que contratar menor energía eléctrica; mayor sostenibilidad al reducir las emisiones; mejor bienestar animal en el interior de las naves, así como una mejora en cuanto a la responsabilidad social y corporativa. Los beneficios son claros. Una inversión reducida en comparación con el coste de construcción de la granja. En estos momentos, además, los ganaderos pueden acogerse para mejorar la eficiencia ambiental, gestión y aprovechamiento que reduzcan las emisiones de amoniaco, gases de invernaderos y gases contaminantes a nuevo Fondo de Recuperación «Next Generation» cuyo elemento principal es el «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia». Dicha ayuda está recogida en el Real Decreto 948/2021 que establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la ejecución de proyectos del Plan impulso de sostenibilidad y competitividad de agricultura y ganadería en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

ISBRAN

Empresa española pionera en energía geotérmica dedicada al sector porcino, y especializada en dotar de sistemas de climatización a las granjas de maternidad y transición. ISBRAN ofrece una solución innovadora de climatización eficiente a las granjas porcinas que facilita ahorro en el consumo energético y confortabilidad para las cerdas y los lechones proporcionando una menor dependencia energética y una gran ayuda en la descarbonización por el menor uso de energía.

