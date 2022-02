Tratar la alopecia androgénica con Saw Palmetto Emprendedores de Hoy

Con el paso de los años, la pérdida del cabello o calvicie ha sido considerada una de las condiciones más preocupantes para la sociedad. Normalmente, suele afectar, en la mayoría de los casos, a la población masculina, pero algunas estadísticas recientes han reflejado que al menos 4 de cada 10 mujeres pueden sufrir de alopecia androgénica.

Ante esta situación, Saw Palmetto es una tienda especializada en la comercialización de productos que ayudan a combatir diferentes problemas capilares como es el caso del champú anticaída The Bey, formulado con ingredientes naturales que ayudan a prevenir la pérdida del cabello y restaurar la fibra capilar desde la raíz.

Causas de la alopecia androgénica La alopecia androgénica es reconocida por los especialistas como una condición multicausal, es decir, que puede ser desencadenada por diferentes factores, siendo uno de los más resaltantes el factor genético. Una persona en cuyo núcleo familiar existan antecedentes de calvicie es más propensa a padecer de la misma condición. Asimismo, los expertos concuerdan en que las hormonas también juegan un papel fundamental en la pérdida del cabello.

En el caso de las mujeres, la alteración hormonal que sufren durante la menopausia puede resultar uno de los principales desencadenantes de esta condición. La edad también se ha popularizado como un aspecto determinante, ya que, a medida que avanzan, algunas funciones del cuerpo tienden a disminuir, haciendo que se debilite la fibra capilar y, por ende, se acelere la caída del cabello. En algunos casos, los malos hábitos alimenticios también son considerados como determinantes en este problema que preocupa a gran parte de la población.

Alternativas para combatir la alopecia androgénica Si bien se trata de una condición generada por múltiples causas, existen también una gran cantidad de alternativas para tratar la alopecia androgénica. Una de las más sencillas es el uso de tratamientos capilares elaborados específicamente como una solución anticaída. Uno de los más destacados en el mercado es el champú anticaída The Bey, cuya formulación con ingredientes naturales se caracteriza por prevenir la caída del cabello y también protegerlo de agentes externos que pueden influir en la pérdida del mismo.

La fórmula de la marca The Bey incluye quina, arginina y ginseng, lo que ayuda a fortalecer el cuero cabelludo y aportar mayor suavidad. No obstante, el ingrediente principal de este champú es el saw palmetto, una planta utilizada en diferentes zonas por sus propiedades desinflamatorias. Este último elemento ayuda a contrarrestar la seborrea excesiva de todo tipo de cabello y ayuda disminuir la sensibilidad e irritación del cuero cabelludo, lo que, a su vez, contribuye a mejorar su aspecto.

Su fórmula natural, además de su efectividad comprobada, ha posicionado este tratamiento como una de las principales alternativas para disminuir la caída del cabello.



