Origen Local, el proyecto que apuesta por lo local y artesanal

miércoles, 23 de febrero de 2022, 09:35 h (CET)

El mundo se mueve en dinámicas de inmediatez que provocan un estilo de vida acelerado. Este es consecuente con el continuo desbalance que ha fracturado la relación que tienen las personas consigo mismas y con su entorno.

No es de extrañar que este desbalance favoreciera la disgregación del concepto de comunidad y, a nivel global, fuese el caldo de cultivo para fenómenos tan graves como el cambio climático que, a fin de cuentas, encuentran su origen en el uso desmesurado de recursos que sobrepasan las necesidades vitales del ser humano.

Dispuestos a restablecer este equilibrio, el proyecto Origen Local apuesta por promover un estilo de vida sostenible que sea respetuoso con el medioambiente y las culturas tradicionales de los territorios, mientras se esfuerza por construir un tejido social que beneficie el desarrollo integral de cada individuo.

Origen Local, productos de cuidado corporal y del hogar fabricados de manera artesanal Origen Local es una distribuidora de productos de cuidado corporal y del hogar fabricados de manera artesanal en España, nacida en el seno de una familia rural que construyó su día a día a partir de las redes de consumo agroecológico y colaborativo con sus parientes y vecinos. Origen Local se ha concentrado en extender su red de colaboración a otros lugares, sin descuidar nunca su objetivo de apostar por el intercambio local en pequeña escala. Esto último es muy importante, pues hay un creciente interés por migrar a productos cuyos componentes sean completamente naturales y que no impacten negativamente al medioambiente. La huella ecológica que dejan tras de sí, al transportarlos por grandes distancias, disminuye sus intenciones primarias de sostenibilidad.

Origen Local y su tejido comunitario Es por ello que el modelo de distribución que contempla Origen Local se cimienta desde un tejido comunitario donde la tienda sirve como puente para que los artesanos y sus compradores intercambien productos desde un entramado meramente local, por lo que no distribuye productos elaborados fuera del país. Siguiendo esta directriz, el movimiento de dichos productos no generará residuos tóxicos y su distribución estará siempre ajustada a las necesidades particulares.

Cada producto que distribuye la tienda tiene impreso el conocimiento ancestral de sus creadores, quienes han utilizado durante décadas insumos amigables con el cuerpo y con el medioambiente. Su saber ha favorecido la creación de plataformas comunitarias,donde su experiencia ha sido valorada por sus pares, impactando generaciones de vecinos y amigos. Origen Local espera fortalecer por medio de su tienda estos saberes, para lograr que el consumo de productos artesanales fabricados en España sea la primera opción de sus habitantes a la hora de elegir un consumo sostenible y amigable con el medioambiente.



