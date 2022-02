Teocentrismo Debí haberme casado con Isabel y no con Pablo Ángel Pontones Moreno

miércoles, 23 de febrero de 2022, 10:57 h (CET) -¿Teodoro?



-¿Quién es usted?

-Vengo del futuro a avisarle.

-Es una broma.

-En el futuro no hay bromas. Solo memes.

-¿Me van a despedir?

-No lo sé.

-Pero eso es el futuro.

-No si le han despedido ya. No me distraiga que vengo a avisarle de otra cosa. Usted es la única persona que puede impedir la Tercera guerra mundial.

-¿Cómo?

-¿Sabe donde está el este, no?

-Desde Murcia, en dirección contraria a Ayuso.

-Muy bien. Lo único que debe hacer es escupir uno de sus huesos de aceituna en dirección al Kremlin.

-¿Perdón?

-Es el único tipo de proyectil no detectable por sus sistemas de defensa estratégica. Pero apunte bien, es el despacho 103, piso primero.

-¿Desde aquí debo acertarle a Putin?

-Procure dejarlo en coma hasta el año 2025. A ver si en ese tiempo se nos ocurre algo.

-Pero mi cargo...

-No sea pesimista. Igual dimite antes que le despidan.

-Debí haberme casado con Isabel y no con Pablo.

