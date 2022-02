Asesoramiento deportivo online de la mano de Totemfit Emprendedores de Hoy

miércoles, 23 de febrero de 2022

Durante los primeros meses del año es cuando la mayoría de personas se proponen objetivos relacionados con atender los requerimientos del cuerpo, como bajar de peso o tener una vida más saludable llevando una mejor alimentación y realizando más ejercicio.

Totemfit es una tienda virtualde nutrición deportiva y dietética natural que no solo vende suplementos que contribuyen a mejorar la calidad de vida y el bienestar del cuerpo, sino que cuenta con un asesoramiento deportivo onlineque garantiza un cambio físico en 90 días con una rutina de ejercicios, entrenamiento y una dieta personalizada para llegar al peso ideal.

Asesoramiento deportivo online para todas las edades La constancia y la disciplina son elementos fundamentales para lograr un cambio físico. Además de esto, también es importante modificar los hábitos alimenticios, ya que de esta forma, los resultados que se obtengan serán duraderos. Los servicios de asesoramiento están enfocados a todas las personas, sin importar la edad, si no tienen el ejercicio físico como hábito o si ya se pertenecen a un programa deportivo que contribuyan a mejorar la salud corporal. El programa de dieta y entrenamiento onlineincluye la creación de un plan alimenticio y entrenamiento personalizados, consejos del entrenador sobre suplementación deportiva, atención inmediata sobre dudas o consultas vía correo electrónico o mensajería y valoración de los resultados al finalizar el programa, todo enfocado en lograr el objetivo que se desea alcanzar. La asesoría constante del entrenador es un elemento importante del programa, ya que esta contribuye al acompañamiento efectivo durante el proceso y sus consejos serán de vital importancia para empezar a ver los resultados en pocas semanas.

Se garantizan resultados satisfactorios El principal propósito del plan del asesoramiento deportivo online es lograr una mejora en la salud y en el aspecto físico, por ello, este programa contempla el logro de los objetivos a través de un plan nutricional y de entrenamiento hecho a medida para cada persona. De acuerdo a los resultados de la valoración del estado físico previo al programa, se diseña un plan que permita ganar masa muscular y perder los kilos que se desee. Es importante destacar que en el plan de asesoramiento deportivo online de Totemfit, la persona que lo inicia debe tener la actitud, el compromiso y la implicación requerida para cumplir las instrucciones emitidas por el entrenador. De lo contrario, esto puede causar desmotivación por no haber logrado los objetivos, y por ende, el abandono del plan. La idea es manifestar constantemente sus sensaciones, y en caso de cualquier duda o inquietud, acudir de inmediato al entrenador, quien siempre se encontrará dispuesto a atender cualquier requerimiento.



