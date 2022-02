Repara tu Deuda Abogados cancela 119.573€ en Barcelona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad

El Juzgado de Primera Instancia nº50 de Barcelona (Catalunya) ha dictado Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de María Rocío Torre, quedando exonerada de una deuda de 119.573 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA.





“María Rocío -explican los abogados de Repara tu Deuda- tenía una deuda que fue generada por una propiedad a medias que tenía con su exmarido. Ella se vio incapaz de poder hacer frente a esta cantidad. Le hablaron de la ley y, como cumplía todos los requisitos, decidió empezar el proceso”.





La exonerada reconoce que “ha sido tan duro, que es increíble. Esta mochila que tenía, ese peso. Que, de repente, te digan: ‘ya no existe’. Es verdad que vuelves a nacer. Hay gente que todavía no se lo cree. Esta ley existe”, asegura. Por esta razón, “animo de verdad a cualquiera a hacerlo. Yo le voy a decir a todo el mundo que pueda que, por favor, que venga. He nacido y he vuelto a nacer”, concluye. VER VIDEO.





La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en 2015. Conforme pasa el tiempo, más personas recurren a este mecanismo para cancelar las deudas a las que no pueden hacer frente. Más de 18.000 particulares y autónomos han iniciado los trámites con el despacho de abogados para tener una nueva vida.





Los casos de éxito demostrables con sentencias son claves para ofrecer garantías de éxito a los clientes. “Subimos las sentencias a la web -explica Ana Isabel García, abogada directora del despacho- a disposición de cualquier persona interesada en acogerse a esta legislación. Hasta la fecha, el total de la deuda cancelada a nuestros clientes alcanza los 70 millones de euros”.





Bertín Osborne, nueva imagen de Repara tu Deuda Abogados, colabora con el despacho de abogados para difundir la ley entre un mayor número de personas. “Al ser un recurso -declaran los abogados- que puede ayudar a tantísimos particulares y autónomos a comenzar una nueva vida, resulta muy importante contar con rostros conocidos que nos ayuden a llegar a más familias sobreendeudadas”.