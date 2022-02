Deportes de aventura al aire libre para niños, de la mano de Nómadas del Pirineo Emprendedores de Hoy

miércoles, 23 de febrero de 2022, 09:34 h (CET)

Durante las vacaciones, una de las actividades que más disfrutan los niños son los deportes de aventura.

Esto no es de extrañar, debido a que, de manera general, a las personas les gusta el entorno natural, el cual aporta una sensación de libertad y placer.

Las actividades al aire libre proporcionan beneficios a nivel físico y mental, en especial para los niños. Por esta razón, Nómadas del Pirineo pone a disposición sus planes de actividades con niños, para que las familias puedan disfrutar de un momento agradable al aire libre.

Principales beneficios de los deportes de aventura para niños En Nómadas del Pirineo ofrecen a las familias una serie de experiencias totalmente seguras para niños que recordarán para siempre. Estas, además, producen muchos beneficios a nivel integral. Sin embargo, por si solo el ejercicio es un factor clave para mantener una buena salud física, pero si se le suman prácticas en entornos naturales, se pueden provocar otros estímulos al organismo.

Los deportes de aventura producen una descarga de adrenalina y otras hormonas que generan sensaciones de euforia, liberación y bienestar. Por otro lado, también ofrecen beneficios cognitivos, promoviendo el nacimiento de nuevas neuronas del hipocampo, que es la zona relacionada con el aprendizaje y la memoria. Además, también mejora el aumento de los niveles de ácido γ-aminobutírico y glutamato, neuronas cerebrales fundamentales para la comunicación entre células.

Los niños, realizando junto a sus padres estas actividades que divierten y educan, reforzarán de manera significativa el vínculo familiar. Como un incentivo extra, los niños aprenderán del respeto hacia la naturaleza y de la importancia de pasar tiempo con los seres queridos.

Diferentes propuestas de actividades para niños en el Pirineo Aragonés Nómadas del Pirineo cuenta con divertidas actividades para niños en el área de Ordesa y el Pirineo Aragonés. Las excursiones en kayak son una de las más populares debido a que permite explorar la belleza de distintos lugares sin la necesidad de tener una experiencia previa en navegación. Además, remar por las rutas de agua cristalina resulta una travesía sencilla y segura, ya que los kayaks no pueden hundirse y las personas disponen de chalecos.

Asimismo, otra experiencia enriquecedora es la espeleología, mediante la cual se recorren las cuevas subterráneas para observar columnas, estalactitas, estalagmitas y banderolas.

Por otro lado, uno de los deportes más emocionantes es el barranquismo, el cual consiste en descender un torrente de montaña e ir superando los obstáculos mediante saltos, rapel, toboganes, etc.

Finalmente, otra de las actividades con niños de Nómadas del Pirineo es el recorrido de pequeña altura de la vía ferrata los Duendes en Broto y senderismo o raquetas de nieve por el parque nacional de Ordesa. Las salidas en familia se pueden disfrutar al máximo de la mano de estos expertos en deportes de aventura.



