Herbalife Nutrition reúne a más de 6.400 personas en su Convención Nacional

miércoles, 23 de febrero de 2022, 08:31 h (CET) Distribuidores de la marca han asistido a sesiones de formación y clases motivadoras conducidas por Julián Álvarez, miembro del Consejo Asesor de Nutrición, médico y nutricionista; y Emilio Duró, empresario, profesor y conferenciante especializado en el desarrollo de actitudes proactivas. Herbalife Nutrition Foundation (HNF) hizo entrega de un cheque valorado en 58.505€ a Aldeas Infantiles SOS para garantizar la buena nutrición de los niños más vulnerables atendidos por la organización La compañía global especializada en nutrición y estilo de vida saludable, Herbalife Nutrition, ha celebrado este fin de semana, del 18 al 20 de febrero, su tradicional Convención Nacional anual en las instalaciones del Madrid Arena, ante 6.438 asistentes.

A este encuentro, que se ha llevado a cabo bajo máximas medidas de seguridad, el primero presencial desde hace dos años -en que se realizaron de manera virtual debido a la situación sanitaria-, han acudido distribuidores provenientes de todo el país, quienes han recibido formación de otros líderes en ventas. También han estado presentes el miembro del Consejo Asesor de Nutrición, médico y nutricionista, Julián Alvarez; y el empresario, profesor y conferenciante especializado en el desarrollo de actitudes proactivas, Emilio Duró, quienes han liderado distintas sesiones formativas y conferencias.

Para Jorge Yebra, Manager Sénior de Ventas de Herbalife Nutrition España, “recuperar la normalidad en los eventos supone un gran esfuerzo tanto para las personas que asisten a ellos, como para las empresas que los organizan. Después de dos años sin eventos presenciales hemos querido preparar el mejor evento posible para nuestros distribuidores independientes, en un entorno seguro donde la ilusión, el aprendizaje, la solidaridad y el compañerismo han sido la línea de conexión para más de 6.000 distribuidores independientes. Aunque lo mejor está por llegar”, ha advertido Yebra.

Herbalife Nutrition Foundation (HNF) hizo entrega de un cheque valorado en 58.505€ a Aldeas Infantiles SOS, cantidad destinada a continuar garantizando la buena nutrición de los niños más vulnerables atendidos por la organización. José Ramón Jiménez, director nacional de Captación de Recursos de Aldeas Infantiles SOS ha querido agradecer la contribución y el apoyo sostenido en el tiempo de Herbalife Nutrition -ambas entidades colaboran desde 2006- y sus distribuidores independientes.

“Alianzas como la que tenemos con Herbalife Nutrition Foundation son claves para continuar protegiendo a la infancia más vulnerable, asegurarles una correcta nutrición y garantizar que crezcan con los vínculos afectivos necesarios para que puedan convertirse en su mejor versión. El lugar en el que un niño o niña nace no debería determinar el acceso a sus derechos, condicionar su desarrollo y limitar sus oportunidades futuras. Cuando esto sucede, como sociedad estamos fallando”, ha asegurado Jiménez.

Herbalife Nutrition Foundation, organización sin ánimo de lucro comprometida en mejorar la nutrición de los niños en todo el mundo, colabora con Aldeas Infantiles SOS y ofrece apoyo a sus programas de nutrición y hábitos saludables en la población infantil que atiende en su Centros de Día mediante la aportación de fondos.

