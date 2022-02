Las Librerías Recomiendan, de Peñaclara Emprendedores de Hoy

miércoles, 23 de febrero de 2022, 09:18 h (CET)

La industria literaria se ha visto beneficiada por el tiempo en confinamiento, pese a las dificultades que ha traído consigo el COVID-19.

Datos en Google Trend reportan que justo después de la declaración del estado de alarma en 2019, aumentó de manera significativa la búsqueda de la palabra “libros”. A finales del 2021 se reportó un crecimiento en el porcentaje de venta de obras literarias en un 25 %, alcanzando cifras históricas.

Uno de los comercios que ha aprovechado este resurgir de la época literaria es Peñaclara. Esta librería situada en la plaza de Ramales de la Victoria cuenta con un extenso catálogo de libros en su tienda física y en su e-commerce. En su apartado de “las librerías recomiendan” presentan varias opciones populares de compra que se renuevan cada mes.

Peñaclara y su extensa variedad de libros y artículos de papelería Con el paso del tiempo, Peñaclara ha tomado un nuevo rumbo. Lo que en el pasado fue una tienda de helados y dulces ha dado un vuelco total convirtiéndose en un establecimiento para venta de libros, papelería y otros artículos de interés.

Poseen una gran variedad de libros de todos los géneros, incluyendo temas con fines académicos. Además de ello, tienen libros de no ficción con tramas enfocadas en el crecimiento personal en distintas áreas. Por otro lado están los de ficción, recomendados para aquellos que quieren echar a volar la imaginación. Las obras infantiles y juveniles no han de faltar en su catálogo, impulsando a los niños y jóvenes a crear el hábito de lectura.

Por otro lado, está el área de papelería con una gran extensión de artículos escolares, para fiestas, de hogar y decoración, pizarras y mucho más. También cuentan con apartados de material de oficina, juguetes y regalos, adaptándose a todas las necesidades. Todo ello está reunido en un solo lugar que, además, actualmente cuenta con una página de e-commerce facilitando las compras desde cualquier lugar de España.

Las Librerías Recomiendan, un apartado para incitar a la práctica de la lectura Con el fin de reforzar la imagen de profesionalización de los libreros e incentivar a la práctica de la lectura, se creó la plataforma Las Librerías Recomiendan. Cada mes las librerías independientes escogen alrededor de 10 libros y escriben sus críticas literarias y recomendaciones; Peñaclara dedica un apartado de su e-commerce a esta iniciativa.

Actualmente, libros como “Memoria del frío”, “Lo de dentro fuera” y “Lejos de Egipto” forman parte de esta lista. De allí los lectores pueden escoger a voluntad, teniendo en cuenta que son seleccionados de acuerdo al criterio de calidad de los libreros y no a una promoción pagada de determinados libros. Con estas recomendaciones, Peñaclara se prepara para mantener en alza la venta de libros en 2022.



