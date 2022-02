¿Se ha convertido Instagram en la nueva consulta del dermatólogo dónde recomendar marcas como Medik8? Comunicae

miércoles, 23 de febrero de 2022, 08:04 h (CET) Las prescripciones de especialistas a través Instagram o incluso Tiktok disparan las ventas y logran colgar el cartel de Sold Out en la cosmética nicho En los últimos años, los hábitos de consumo han cambiado, haciendo que las ventas digitales del sector cosmético crezcan a un ritmo vertiginoso, convirtiéndose en un canal fundamental para las marcas y un punto de contacto estratégico para profundizar en sus productos o servicios. Y es que, según el estudio de redes sociales 2021 del IAB, casi el 50% de los encuestados declara que las Redes Sociales han influido en su compra final de productos o servicios, sobre todo en las mujeres.



Es por ello que las webs de cosmética, y más aún las webs de cosmética nicho, trabajan para crear la mejor experiencia de usuario, sobre todo a través de dispositivos móviles, enun sector en el que la personalización es clave para obtener los mejores resultados. Un contexto en el que cabe señalar otro hito importante: la cercanía que proporcionan las redes y la posibilidad de prescribir con exactitud, han eliminado la necesidad de probar los productos cosméticos antes de comprarlos. Una circunstancia que ha sido acogida especialmente por las nuevas generaciones y que ya ha conseguido desplazar las consultas de dermatólogos y especialistas de la piel a este entorno digital.



La consolidación en el mercado de marcas de cosmética nicho como Medik8, marca británica líder en retinoides, o Perricone MD, la firma fundada por uno de los tres mejores dermatólogos del mundo, han disparado la aparición en redes sociales, con Tiktok e Instagram como protagonistas, de perfiles profesionales que las recomiendan como farmacéuticos, dermatólogos o químicos que realizan prescripciones abiertas a sus seguidores, desgranando todos y cada uno de los componentes presentes en sus INCIs, y logrando que muchas marcas cuelguen el cartel de Sold Out en ciertas referencias debido a la potente repercusión de este tipo de publicaciones en las compras digitales. Aquí va un pequeño ejemplo de algunos perfiles que son referencia en cuanto a prescripción y sus productos fetiche.



El rey absoluto de los retinoides

La farmacéutica Caty de Oliveira, con más de 218k seguidores en Tiktok, incluye el suero de noche Crystal Retinal de Medik8 como un de los mejores productos transformadores de la piel. Y es que este suero, concretamente el de potencia 6, sufre varias roturas de stock al año por su potente demanda. El retinaldehído, ofrece resultados hasta 11 veces más rápidos que las formas clásicas de retinol, rejuvenece rápidamente la piel y ayuda a reconstruir el colágeno. Además a diferencia de otras formas de vitamina A, el retinaldehído tiene la ventaja añadida de tener una acción bacteriana directa, lo que lo convierte en el ingrediente antienvejecimiento ideal para las pieles propensas a las manchas.

"Un producto realmente especial, Crystal Retinal cuenta con un sistema patentado de liberación prolongada que encapsula el retinaldehído. Esta acción única controla la liberación del activo para garantizar que la fórmula se mantenga estable, que la absorción se optimice y que la fórmula altamente potente se distribuya de forma uniforme y constante durante toda la noche", describe Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

Crystal Retinal 6 de Medik8

Precio: 77€. Disponible en medik8.es

La mascarilla efecto lifting instantáneo

Esta mascarilla se ha convertido en el sello de identidad de la firma coreana Boutijour, un velo facial capaz de devolver la firmeza a la piel en pocos minutos gracias a su diseño único y su potente formulación. Farmacéuticas como Isabel Cardona, experta en dermofarmacia y dueña de la farmacia Nautic, la muestra en redes sociales resaltando su potente poder tensor dirigido a las mejillas, la línea de la sonrisa, la línea V y el mentón, ayudando a tratar y redefinir el óvalo facial, mostrando a sus seguidores los resultados del antes y el después donde se observa su asombroso poder inmediato de firmeza y elevación.



Está diseñada con una tela de algodón especialmente tejida, además de contar con un hidrogel hidratante enriquecido con extractos botánicos. "Ofrece la mejor experiencia de lifting, en su diseño, pendiente de patente, destacan el extracto de flor de Loto, Volufiline TM (Su tecnología lifting) y el extracto de Complejo de Té", concluye Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour.

Mascarilla X-Lifting Mask de Boutijour

Precio: 62€. Disponible en farmacianautic.com



El bálsamo limpiador sensorial

Thermal Cleansing Balm de Omorovicza aprovecha el poder del lodo Moor húngaro por su gran capacidad transformadora. Rico en calcio y magnesio, extrae las impurezas eficazmente. Este suave bálsamo negro limpia sin afectar la barrera de la piel, eliminando todo maquillaje, incluso la máscara a prueba de agua, para dejar la piel perfecta, con sensación suave e hidratada. Un producto que Ana París, farmacéutica de Orlais recomienda como primer paso dentro del protocolo de doble limpieza.



Con un aroma estimulante del azahar transforma la limpieza en un ritual sensorial. "El Moor Mud húngaro es rico en ácido húmico y ácido fúlvico que, juntos, purifican y nutren la piel. También es rico en aceite de almendras dulces, rico en vitamina E, repone lípidos y deja la piel suave e hidratada mientras barre el maquillaje y las impurezas", explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

Thermal Cleansing Balm de Omorovicza

Precio: 65€. Disponible en orlais.com

Los discos que son fuente de firmeza

En espacios como la Farmacia Urquinaona, sus técnicas expertas recomiendan productos ricos en DMAE, por ser un ingrediente que tiene una acción tensora en la piel, orgánico, de origen natural con importantes propiedades anti-inflamatorias y anti-envejecimiento. Entre sus recomendaciones destacan los DMAE Firming Pads de Perricone MD, por su capacidad tensora de la piel y su efecto inmediato. "Estos discos impregnados en DMAE mejoran la elasticidad de la piel y la luminosidad, lo que ayuda a disminuir la apariencia de líneas y arrugas mientras ilumina la piel", argumenta Raquel González, directora de educación de Perricone MD.

DMAE Firming Pads de Perricone MD

Precio: 59€. Disponible en mifarmaciapremium.es

