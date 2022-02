¿En qué consiste la figura del Funnel Architect?, por Israel Huerta Emprendedores de Hoy

miércoles, 23 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Desde hace varios años, la digitalización de un negocio ha pasado de ser una opción a ser prácticamente una obligación, por lo que toda compañía que desee ser rentable y exitosa en el tiempo debe sumarse a la transformación digital.

Sin embargo, no basta con dar el paso de crear un sitio web y crear perfiles en múltiples plataformas con la intención de obtener una mayor visibilidad que se traduzca en ventas. Es necesaria una estrategia de marketing digital óptima que arroje resultados reales frente a la enorme competencia que existe en internet y, es en este ámbito, donde la figura del Funnel Architect cobra una gran importancia.

Como explica Israel Huerta, experto en marketing automatizado y funneler especialista en active campaign, el principal objetivo de este perfil es hacer que todas las visitas a un sitio web se conviertan en conversiones, con un sistema de ventas automatizado.

Importancia del Funnel Architect para los negocios Se estima que un 80% de los leads o contactos que llegan a un negocio a través de una plataforma digital, nunca se convierten en ventas, y es tarea del Funnel Architect diseñar, crear y gestionar un embudo de ventas estratégico con el uso de diversas tácticas y herramientas, para hacer que el usuario avance hasta la decisión de compra.

En este sentido, aplicar estrategias de marketing digital es importante para lograr posicionarse y ser reconocido por potenciales clientes, pero es tarea del Funnel Architect ir más allá de esta fase, aumentando el número de conversiones y haciendo que los negocios puedan ahorrar tiempo y dinero al automatizar todos los procesos posibles del ciclo de venta.

Por otro lado, una estrategia exitosa realizada por un experto en embudos, permite cumplir con la fase de fidelización, haciendo que el consumidor recomiende el producto o servicio, y se convierta en un cliente recurrente.

Proceso de un embudo de ventas automatizado Para convertir los leads en conversiones y llevar a cabo un embudo de ventas exitoso, el Funnel Architect, en principio, debe conocer a fondo el proyecto, los ciclos de venta establecidos e implementar un sistema automatizado que sustituya las tareas manuales.

Como parte del proceso de conversión, también se encarga de gestionar campañas de e-mail marketing, para compartir con los potenciales clientes información de valor sobre el producto o servicio, que les genere intención de compra.

Las técnicas a utilizar para aumentar el tráfico web y optimizar las landing page o páginas de aterrizaje, además de hacer un seguimiento para que todo funcione perfectamente, son otras de las tareas que cumple un Funnel Architect.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas AMM AEROGRAFIA, ideas de regalos para el Día del Padre Ei2Value, gestores de calidad El disco nuevo de Poncho K, Calíope Edífica Integral habilita y diseña cualquier espacio de una vivienda Tratar la alopecia androgénica con Saw Palmetto