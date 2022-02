Curso de yoga en India, de la mano de Kavaalya Emprendedores de Hoy

El yoga es una de las disciplinas ancestrales más prolíficas de todo el mundo, cuyas diferentes versiones se practican en prácticamente todos los continentes. El yoga Nidra es uno de los que más popularidad ha ganado en los últimos años, y cada vez son más los que quieren aprenderlo, pero también los que desean prepararse para enseñarlo.

El centro de formación en yoga Nidra llamado Kavaalya está ofreciendo un curso de 200 horas en Goa, India. Allí, los estudiantes aprenderán a través de un programa intensivo tanto las habilidades como la confianza necesaria para enseñar yoga y formarse para ser un instructor certificado.

¿Qué incluye el curso de profesorado de yoga en India, de Kavaalya? Se trata de un programa intensivo que ha sido diseñado para que los asistentes aprendan todo lo necesario para enseñar yoga como todo un profesional. Esto incluye el aprendizaje de todas las habilidades fundamentales de esta disciplina, pero también el desarrollo de la confianza para poder desenvolverse con la seguridad adecuada frente a sus estudiantes. Con estas herramientas indispensables podrán enseñar yoga posteriormente, basándose en los linajes de Ashtanga Vinyasa y Hatha Yoga. El curso está creado para tener una duración de 200 horas y se impartirá a lo largo de 22 días en Goa, India. Los participantes podrán abrazar, estudiar y comprender diferentes perspectivas del yoga y la conexión entre las fuentes principales de conocimiento ancestral, como la meditación y mantra, Ayurveda y filosofía, Pranayama y Asana. Todo esto bajo la guía de maestros de yoga con mucha experiencia y amplios conocimientos en esta práctica.

¿Cuáles son los objetivos del curso? En este curso las personas no aprenderán solo un estilo de yoga, sino varios. El principal objetivo de impartir la enseñanza desde este enfoque es que cada estudiante conozca la esencia real y las particularidades de cada uno de los estilos de yoga más relevantes en la actualidad. Entre ellos están, por ejemplo, el Ashtanga Vinyasa Yoga y el Hatha Yoga, considerados como la raíz del resto de las prácticas yoguicas creadas recientemente. En el curso, ambos estilos se imparten en igual medida, pero además están anexadas prácticas de yoga Nidra, enseñanza y manejo del estrés, meditación, alineación y ajuste. Todo el programa está dividido en 3 bloques, uno cada semana, comenzando la experiencia desde la mañana hasta horas de la tarde noche.

Para registrarse en línea en este curso de yoga en India, creado por Kavaalya, solo hay que entrar a su sitio web oficial. Allí hay mucha información no solo acerca del curso, sino también de todos los aspectos que se relacionan con el yoga y su práctica, concretamente del yoga Nidra. En su portal también está el formulario de contacto para apuntarse a esta experiencia exclusiva.



