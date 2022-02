La halitosis puede ser una causa de divorcio Emprendedores de Hoy

miércoles, 23 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

La halitosis suele ser un motivo de consulta frecuente en muchos centros odontológicos y es posible que esté causada por patologías dentales o, incluso, ser un síntoma de otras enfermedades. Se trata de un problema que afecta a muchas personas y que puede impactar de forma negativa a la autoestima.

La halitosis y divorcio pueden estar vinculados, puesto que para cualquier persona resulta muy desagradable besar a su pareja si tiene mal aliento, aunque estén casados. Además, según algunos estudios puede ser un inhibidor físico de la libido. Este es un problema que puede tratarse, pero para ello es necesario un diagnóstico adecuado, como el que realizan los especialistas de Dentinova.

Cuando el mal aliento es la causa de la separación de una pareja: halitosis y divorcio Según las estadísticas, la halitosis es muy común en España, ya que al menos unos 10 millones de personas la sufren. Esta, además de aquejar a muchos, puede provocar un fuerte impacto en la autoestima y desencadenar algunos trastornos como la ansiedad y el estrés.

Cuando una persona sufre de mal aliento, manifiesta una serie de conductas como cubrir su boca al hablar, mantener una mayor distancia al compartir con otros o evitar las relaciones sociales.

Algunos estudios sugieren que más del 20 % de las mujeres españolas considera la halitosis como el principal inhibidor físico de la libido. El mal aliento puede llegar a convertirse en un problema serio que genera problemas emocionales, hasta incluso llegar al divorcio.

Asimismo, cabe destacar que esta patología tiende a presentarse más en hombres jóvenes y se ha vinculado en muchas ocasiones a la depresión.

Recomendaciones para evitar la halitosis La principal causa de la halitosis suele estar relacionada con patologías en la cavidad bucal. Por tal motivo, la primera recomendación es visitar a un especialista en odontología.

En la clínica dental Dentinova, cuentan con especialistas que pueden ayudar a tratar esta molesta afección. Los problemas en la cavidad bucal pueden estar generados por una deficiente higiene oral, que incluye un correcto cepillado de por lo menos 2 veces al día y la utilización de hilo dental para retirar los restos de alimentos que no han podido ser eliminados con el cepillado. También es recomendable realizar habitualmente una limpieza lingual, pues la misma puede ser una gran fuente de halitosis.

El especialista podrá determinar las causas del mal aliento que, además, puede estar generado por otras patologías como la enfermedad periodontal. En el caso de que se concluya que no existe ninguna afección en la cavidad bucal que sea causante de la halitosis, el odontólogo deberá remitir a otro especialista que pueda encontrar el verdadero motivo. Esto se debe a que puede estar relacionado con alguna infección en las vías respiratorias, enfermedad del hígado o los riñones, problemas gastrointestinales o diabetes.

Uno de los tratamientos que ofrece Dentinova consigue erradicar la halitosis, para devolverle la felicidad al paciente. Las personas que desean obtener más información sobre este servicio o alguno de los otros que está a disposición de estos profesionales pueden visitar la página web de la clínica



