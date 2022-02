El secreto de un buen steak tartar con Kondimentum Emprendedores de Hoy

miércoles, 23 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

El steak tartar es un plato muy conocido mundialmente que se prepara a partir de carne y aliños. A la hora de elaborar este plato se debe escoger bien el corte de carne y los ingredientes, ya que estos serán los que aportarán el sabor característico a esta receta deliciosa.

Existe una gran variedad de tartares vegetales o de frutas como el tartar de remolacha, aguacate, calabacín o tomate. Sin embargo, el tartar de vacuno requiere un condimento especial. Elaborar el auténtico steak tartar puede ser toda una odisea, pues se requiere una larga lista de ingredientes.

¿Cuál es el origen del steak tartar? Conocida también con el nombre de filete tártaro, es una receta popularizada en Francia, pero que ha logrado extenderse con éxito en España. Es un plato que se come crudo y consiste en un filete de vacuno o bovino cuidadosamente escogido y picado en trozos muy pequeños, condimentados con una variedad de aliños que incluyen el ajo y la cebolla. El steak tartar es una preparación ideal para ocasiones especiales como San Valentín, día de la Madre o fiestas Navideñas, para compartir y enamorar a familiares o amigos; un plato que, sin duda, todos van a disfrutar.

¿Cómo hacer el steak tartar? Kondimentum es una marca que innova y proporciona las mejores salsas y aliños ya preparados para este plato, y muchos otros. Lo mejor es que desde Kondimentum aseguran que siempre se puede dar un toque final personalizado en cada preparación.

Además, están asesorados por el Chef Roger Carvalho. Disponen de un producto que contiene ingredientes especialmente escogidos por el Chef para la preparación de esta receta.

Aliños para la preparación de steak tartar Los aliños para el steak tartar de Kondimentum han sido desarrollados por el Chef Ejecutivo Roger Carvalho, quien además de ser un profesional de la alta cocina es también autor del libro Cocina Creativa. Se trata de un producto que logra realzar el sabor de la carne, especialmente de la carne bovina, aportando mucho sabor a través de sus ingredientes de excelente calidad.

Con las recetas que se pueden encontrar en su página web, los invitados pensarán que se trata de un plato encargado en un restaurante o de un steak tartar de un grastrobar por una app que entrega a domicilio.

¿Qué ofrece el aliño para steak tartar de Kondimentum? La calidad del aliño está perfectamente equilibrada y es equiparable a la de los restaurantes más vanguardistas que se encuentran ahora mismo en España. Su principal ventaja no es solo la calidad y el exquisito sabor de este preparado de aliños, sino que además ofrece la facilidad de preparar un plato de alta cocina de una forma sencilla y rápida. Preparar un steak tartar digno de las cocinas más premiadas en la comodidad del hogar es posible.

¿Qué contiene el sobre de aliño para el steak tartar de Kondimentum? El sobre de aliños para el steak tartar de Kondimentum incluye una variedad de ingredientes entre los que se encuentran el ajo, la cebolleta y encurtidos tales como el pepinillo y la alcaparra, todo muy finamente picado. Además de eso, dispone de mostaza, tanto en pasta, como en granos de tipo Antigua y Dijon, pimienta negra recién molida, salsa Tabasco y salsa Worcester, entre otros ingredientes.

¿Cuándo se podrá comprar? Actualmente, los aliños de Kondimentum para el steak tartar solo están disponible en el sector de la hostelería. Sin embargo, debido a su éxito, ya están trabajando para tenerlos disponibles muy pronto en su web kondimentum.es.

Allí, además, hay mucha información acerca de esta receta en específico, junto con algunos consejos interesantes como el tipo de corte de carne ideal para esta preparación, los mejores acompañantes y mucho más.

En su sitio online se pueden encontrar condimentos, salsas y aliños de gran calidad, inspirados en la alta cocina y pensados tanto para el uso doméstico, como para las cocinas de restaurantes.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas AMM AEROGRAFIA, ideas de regalos para el Día del Padre Ei2Value, gestores de calidad El disco nuevo de Poncho K, Calíope Edífica Integral habilita y diseña cualquier espacio de una vivienda Tratar la alopecia androgénica con Saw Palmetto