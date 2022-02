El Instituto Galego de Formación ofrece cursos bonificados con calidad formativa Emprendedores de Hoy

La informática es un campo que, actualmente, está presente en casi toda faceta de la vida cotidiana. Es por ello que, hoy en día, muchas personas, incluso sin ninguna relación profesional con el mundo de la informática, buscan opciones de formación en varios temas relacionados con este ámbito, por diferentes circunstancias o necesidades.

Muchas veces, profesionales de otras áreas requieren formación en ciertos programas o aplicaciones informáticas muy específicas o, en otros casos, algunas personas simplemente requieren de alfabetización digital en aspectos básicos. Para todas estas necesidades, el Instituto Galego de Formación ofrece cursos bonificados y capacitaciones con el mayor nivel de calidad formativa.

Formación en toda rama del área informática Cuando se habla de este Instituto, no solo destaca la calidad educativa de sus cursos y capacitaciones, sino también la variedad de temas y aplicaciones alrededor de las cuales ofrecen formación. Sus cursos van desde capacitaciones simples hasta programas formativos completos en ciertas áreas de especialidad, con sus respectivos diplomas avalados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Lo que más destaca en su oferta son sus cursos bonificados, que ofrecen una certificación completa en el uso de programas altamente especializados, como AutoCAD, SolidWorks o Tekla Structures, entre otros programas diseñados para aplicaciones específicas en distintos ámbitos tecnológicos e industriales. Estos cursos bonificados abarcan un importante espectro de programas cuyo dominio es altamente codiciado por profesionales de diversas áreas técnicas, como la construcción o el diseño industrial.

Los certificados de profesionalidad que brinda el instituto garantizan el dominio que sus alumnos adquieren sobre el respectivo software,de cuyo manejo reciben capacitación. Además, la escuela ofrece programas formativos premium, cursos profesionales y especialidades formativas, entre otros programas curriculares que garantizan el mejor complemento en informática para cualquier profesional que lo requiera.

Amplio reconocimiento en procesos formativos Fundado en 1996, el Instituto Galego de Formación se caracteriza no solo por la calidad de sus procesos formativos, sino también por la constante innovación que caracteriza su oferta académica. Desde 2013, esta búsqueda por expandir sus fronteras los ha llevado a diversificar sus modalidades de clase, mediante la integración de un aula virtual, así como de cursos por la vía de la teleformación.

La institución cuenta con un amplio campus para quienes toman sus servicios en la modalidad presencial, con herramientas tecnológicas modernas y seguras para garantizar la calidad educativa al llevar a cabo los procesos formativos virtuales. La solidez de sus procesos académicos y el crecimiento de la demanda entre sus usuarios es tal que, actualmente, este instituto ocupa una posición de liderazgo entre las opciones formativas en temas informáticos, y su nombre es de los primeros en aparecer en los motores de búsqueda cuando se pregunta por programas completos de capacitación en aplicaciones como AutoCAD o Inventor 3D.



