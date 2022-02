Consejos en cuanto a llantas para pasar la ITV de la mano de Todo Llantas Shop Emprendedores de Hoy

Tanto conductores de vehículos comerciales como particulares deben pasar anualmente la Inspección Técnica de Vehículos, un requisito que certifica que un coche es apto para su circulación dentro del territorio nacional. Cuando se realiza esta revisión, uno de los puntos fuertes son las llantas y los neumáticos, por ello es muy importante cumplir con los parámetros de ley para evitar posibles multas y sanciones.

Tiendas online como Todo Llantas Shop disponen de un equipo de técnicos que se encargan de hacer la revisión de llantas de aluminio, hierro o acero, siguiendo las especificaciones de la normativa. Además, asesoran a los conductores sobre cómo pasar satisfactoriamente la evaluación de la ITV.

¿Es posible poner llantas de aluminio grandes y aprobar la ITV? Actualmente, está de moda colocar llantas grandes de aluminio incluso a los coches pequeños para hacerlos lucir más elegantes. Sin embargo, a la hora de pasar por la revisión de la ITV, esto puede ser un gran inconveniente. Ante la duda de si se puede o no usar este tipo de ruedas para aprobar la prueba, el equipo de Todo Llantas Shop aclara el interrogante y comparte algunos consejos.

En primer lugar, aseguran que sí es posible, siempre y cuanto se respete la norma que establece que las llantas no deben superar el diámetro del 3% de eje por debajo o por encima. Además, se debe realizar una equivalencia entre el índice de carga y código de velocidad de la rueda. Para ello, se deben introducir estas medidas en un buscador equivalente de neumáticos y seleccionar el nuevo tamaño de la llanta para posteriormente, modificar la ficha técnica que se mostrará a los inspectores.

Por otro lado, los expertos recomiendan en el momento de cambiar una llanta tener en cuenta algunas consideraciones generales como cuántos kilómetros recorre el vehículo anualmente y cuál es la utilidad que se le va a dar, si el coche es para uso frecuente o uso esporádico. De esta manera, podrán sacarle mayor provecho a la rueda y conducir con mayor confianza y seguridad.

Servicio técnico especializado en revisión de llantas Todo Llantas Shop, como empresa líder en el sector de llantas en España, ofrece a sus clientes un servicio de instalación y revisión de neumáticos previa a la evaluación de la ITV. Para ello, su equipo de técnicos especialistas presta especial atención al estado de las llantas, teniendo en cuenta elementos como el tamaño y medida así como su nivel de desgaste.

La tienda también es especialista en la venta de neumáticos y llantas de diversas marcas a precios competitivos del sector. A través de su página web, hacen envíos a nivel nacional, ofreciendo servicios de entrega a domicilio en un tiempo de entrega de entre 24 a 72 horas, dependiendo de la ubicación. Los clientes interesados en una revisión o sustitución de ruedas de forma presencial pueden acudir a su tienda física ubicada en la calle Apolo, 109, Torrevieja, en Alicante.



