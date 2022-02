Aprender programación con SWIFT, el lenguaje para programar ideal para niños y niñas Emprendedores de Hoy

martes, 22 de febrero de 2022, 17:47 h (CET)

La educación ofrece muchas ventajas en el desarrollo biológico, psicológico y social de los niños, preparándolos y capacitándolos para el futuro, proporcionándoles las herramientas que les permitan explotar sus talentos. Pero la educación evoluciona igual que la sociedad, por lo que llegan nuevas exigencias a nivel educativo.

En un mundo cada vez más digital, es necesario que los niños y niñas aprendan aspectos fundamentales como la programación. Aprender a programar desarrollará al máximo su creatividad y les abrirá un sinfín de posibilidades. Aprender no es tan difícil, de hecho puede ser divertido y didáctico, si se cuenta con cursos como los que ofrece ahora mismo Code2brain.

Aprender lenguaje de programación Al hablar de aprender lenguaje de programación, muchos asumen que se trata de contenido muy avanzado como para ser entendido por los niños. Sin embargo, la realidad es que no solo sí pueden aprenderlo, sino que además hay muchas estrategias y técnicas para la enseñanza del lenguaje de programación a los más pequeños.

En un mundo cada vez más digitalizado, y con la atracción natural que los niños tienen hacia los aparatos tecnológicos, aprender lo básico de programación puede ser incluso más sencillo y más interesante para ellos de lo que muchos piensan. La mayoría de los expertos han concluido que a partir de los 4 o 5 años es una muy buena edad para comenzar la enseñanza de la programación. Claro está que este tipo de aprendizaje debe estar complementado por juegos y actividades fuera del área digital, que promuevan tanto su creatividad como su capacidad de análisis.

¿Qué ventajas presenta aprender programación con SWIFT? Mucho de lo que se ve en la vida cotidiana existe gracias a la programación, las aplicaciones que se utilizan a diario para un sinfín de tareas, las redes sociales, los videojuegos, los smartphones y sus funciones, e incluso está presente en la mayoría de los coches modernos.

Teniendo este mundo actual en cuenta, uno de los lenguajes de programación más adecuado para que los niños aprendan a programar es SWIFT. Este es un lenguaje fácil y de código abierto que permite crear aplicaciones para el sistema iOS, u otros, de manera rápida y sencilla y con los conocimientos tecnológicos y de programación más modernos.

Esta será una inversión asegurada, ya que prepara a las nuevas generaciones para desenvolverse adecuadamente y jugar un papel activo en este mundo digital. Además, ayudará a los niños a desarrollar su pensamiento lógico, a potenciar su creatividad e imaginación, su capacidad de análisis, a fortalecer su autoestima y confianza, aprenderán a trabajar en equipo y mejorarán sus resultados académicos.

En Code2brain las clases son en formato juego y los profesores experimentados combinan métodos didácticos para garantizar un óptimo aprendizaje, todo pudiéndose hacer vía online, desde la comodidad de casa.



