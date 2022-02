El máster FULL360º en fotovoltaica Emprendedores de Hoy

martes, 22 de febrero de 2022, 17:48 h (CET)

El uso de la energía fotovoltaica mostró un crecimiento del 500 %, pasando de los 55 megavatios a 261,7 megavatios entre el 2016 y el 2018.

Según la Unión Española Fotovoltaica, este comportamiento responde a un mayor consumo eléctrico aunado a una creciente demanda de energías limpias, incentivadas por el Estado.

El auge también se ha logrado gracias al avance de la tecnología de la que se han obtenido componentes para instalaciones más duraderas y seguras.

Partes como los paneles solares son ahora más versátiles, más eficientes y también más económicos. Esto los ha hecho accesibles para un mercado más amplio.

Un mercado más grande necesita más instaladores En la medida que ha ido creciendo el número de residencias, empresas y edificaciones que requieren energía solar, aumenta la demanda de servicios de instalación. Por esta razón, el mercado laboral para el personal especializado como técnicos, ingenieros y emprendedores en esta área se ha vuelto muy atractivo. Se busca gente que tenga una preparación práctica que resuelva los retos asociados a esta tecnología.

En este sentido, TheMPVSolarReference ha creado el Máster FULL360° en fotovoltaica. Esta es una formación dirigida al profesional que quiere vivir del uso de esta energía limpia y aprovechar la cresta de la ola que se presenta actualmente. Es un programa que no solo enseña a instalar y brindar mantenimiento, sino que también guía para poder emprender en este campo.

Según TheMPVSolarReference, su programa de formación está dirigido a profesionales, estudiantes y empresarios que quieran abrirse camino en el sector. Con este fin, ha estructurado un curso 100 % online que cubre áreas como diseño, cálculos, ventas y emprendimiento. Los contenidos, según quienes patrocinan este curso, están totalmente actualizados y dosificados en más de 370 píldoras de 15 minutos cada una.

Talleres de emprendimiento y empleabilidad TheMPVSolarReference destaca que uno de los aspectos que más se ha reforzado dentro de la formación es el carácter práctico de los conocimientos. Asimismo, asegura que cada clase se centra en puntos específicos que van de menor a mayor complejidad. En este máster cada día se suben cuatro píldoras en un orden que permite a los alumnos comenzar desde cero.

Las clases se suben de la misma forma que a una plataforma de streaming, gracias a la cual el alumno decide en qué momento las va a ver y puede organizar su proceso de aprendizaje en función de su agenda. Además, la formación no solo es técnica sino también funcional y los instructores son profesionales con experiencia práctica en la energía fotovoltaica, no son profesores teóricos. Esto le aporta al Máster FULL360° un carácter vivencial que se nutre con las masterclass en directo y sesiones de entrenamiento cada dos jueves.

Finalmente, cabe destacar que los estudiantes también tienen acceso a la comunidad MPV, donde comparten experiencias y asesoría para los primeros proyectos de instalación o ventas. La formación incluye talleres de empleabilidad y emprendimiento, orientados para cosechar resultados concretos y vivir de la fotovoltaica en el menor tiempo posible.



