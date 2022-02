Encontrar multiplicidad de recetas para todos los gustos es posible en el blog Misthermorecetas.com Emprendedores de Hoy

A través de la repostería y sus distintos sabores, texturas e infinitas combinaciones, es posible levantar el ánimo de cualquiera y ofrecer una gran satisfacción a quienes deciden preparar sus recetas de Thermomix en el hogar.

Del amor a la repostería y con el propósito de que todos puedan disfrutar de preparar deliciosos postres desde la comodidad del hogar, ha nacido el blog misthermorecetas.com, un espacio donde se ofrecen las mejores recetas al mundo.

Una web creada para endulzar paladares Elena Calderón es la creadora del blog Misthermorecetas.com, una web creada para compartir con el mundo la pasión que siente por la repostería. En esta ventana digital enseña las recetas elaboradas de manera tradicional o haciendo uso de la Thermomix, un revolucionario robot de cocina que se ha convertido en uno de sus principales aliados en sus dulces creaciones. El blog tiene 10 años de historia en la web y, a lo largo de este tiempo, Elena ha puesto lo mejor de sí, alcanzando a miles de personas que han descubierto su amor a la repostería gracias a todo lo que ella publica a través de Misthermorecetas. De hecho, dentro del portal se pueden leer algunos de los comentarios que otras personas hacen acerca de su blog y de la manera que sus recetas han endulzado los paladares de personas no solo en España, sino también en otras partes del mundo.

Las recetas disponibles en el blog de Elena Misthermorecetas.com El blog es bastante completo e incluye recetas Thermomix para todos los gustos y preferencias de quienes visitan su web. Por ejemplo, las personas que accedan a él podrán encontrar un apartado con un amplio índice de recetas elaboradas con y sin el robot de cocina Thermomix. Hay cientos de recetas disponibles ordenadas alfabéticamente, por lo que hay suficiente variedad para quien quiera preparar algo diferente y delicioso. También hay otra sección dedicada exclusivamente a recetas con Thermomix, principalmente desayunos y meriendas, donde se pueden encontrar preparaciones desde ensaladas, verduras, pastas y arroces, bebidas, salsas, y más. Además de eso, el blog cuenta también con un espacio dedicado a regímenes alimenticios especiales como, por ejemplo, recetas para celíacos. Allí se pueden encontrar preparaciones desde entrantes hasta postres, masas, panes, etc., hechos con ingredientes seleccionados de acuerdo al tipo de alimentación del usuario.

Misthermorecetas.com es una página web dedicada no solo al buen comer y a la repostería, sino también a aquellas personas que aman la buena cocina y que, como Elena, disfrutan de ese momento especial que se vive al preparar platos deliciosos para sí mismos y para sus seres queridos.



