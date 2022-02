ILOVEWINE ofrece packs con la mejor selección para los amantes del vino

España está considerada por muchos expertos como el viñedo más grande del mundo. Según el académico Juan Riera Palmero, el territorio nacional cuenta con más de 1,2 millones de hectáreas sembradas, 23.000 personas ocupadas y un negocio que ronda los 5.500 millones de euros al año.

Con estas cifras, no es de extrañar que la cultura vitivinícola española se haya convertido en protagonista con luz propia alrededor del planeta. Existen alrededor de unas 5.500 cooperativas y bodegas privadas, por lo que hallar la mejor alternativa en packs de vino para regalar no es tarea fácil. En ese sentido, ILOVEWINE se establece como un e-commerce experto en la venta de los mejores vinos no comerciales que se pueden conseguir en España.

Las mejores selecciones para los amantes del vino El auge de internet y la iniciativa de varios emprendedores ha hecho posible la creación de sitios especializados que facilitan enormemente esta tarea. Ahora, ya no es necesario recorrer los más de 330.000 puntos de ventas que hay en el país, ya que espacios como ILOVEWINE permiten navegar por un solo sitio y encontrar las mejores selecciones sin salir de casa.

Como una vinoteca especializada online, esta página web ofrece marcas que no se consiguen en cualquier local comercial.

La mayor novedad y elemento diferenciador de esta tienda virtual es que se trata de una vitrina que ofrece productos de autor y que trabaja con los mejores viticultores, bodegueros y enólogos de toda España. Así, ofrece vinos de los auténticos enólogos y bodegueros conocedores de la elaboración artesanal de esta bebida ancestral, que tienen los mejores matices y aromas que se ofrecen en el mercado.

La rigurosa exclusividad de ILOVEWINE Carlos Hierro, CEO de la firma, asegura que han desarrollado desde hace años un trabajo de selección riguroso y cuidadoso. Este trabajo de selección es fruto de un intenso trabajo de conocimiento del territorio. Cada vez que los más reconocidos prescriptores de vino internacionales mencionan los mejores vinos, la selección de ILOVEWINE demuestra su acierto, como se puede comprobar en el recién publicado Rioja Report 2022 de Tim Atkin. Con esta magnífica base se definen y configuran Packs para los verdaderos amantes y conocedores del vino.

A su exclusiva y variada bodega se suma un trabajo de mercadotecnia para ofrecer esas selecciones en forma de Packs. Destacan la Selección Valserrano, que son 12 botellas de vinos de Villanueva. También está la Selección Carravalseca, constituida por 12 botellas de vinos ecológicos de parcela. Para gustos más exquisitos están la Selección Finca Allende, Selección Remírez de Ganuza, Selección Roda o Selección Familia Eguren entre otras.

Para los aficionados del vino que gustan tener variedad, ILOVEWINE también dispone de Packs de vinos para regalar con distintas marcas denominadas Selecciones Premium. La tienda combina la tradición del vino exclusivo y artesanal con las facilidades del comercio electrónico, ofreciendo a los clientes la posibilidad de esperar sus productos en el destino indicado.