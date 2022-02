Alfabetización digital para reducir la brecha digital en las empresas, universidades y centros de formación Emprendedores de Hoy

El auge del sector digital ha crecido de forma exponencial en todo el mundo, causando una gran demanda de profesionales con conocimiento y experiencia en todo lo relacionado con las nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, esta demanda ha traído consigo una enorme brecha digital tanto en España como en el resto de mundo.

La misión de ICB Consulting es reducir en gran medida esta brecha digital a través de su nuevo curso de inmersión digital con Certificación Homologada Business IT incluida. Esta certificación puede ser obtenida por cualquier profesional o directivo tanto de empresas públicas como de empresas privadas, al igual que por estudiantes de formación profesional, educación secundaria y estudiantes de universidad de cualquier carrera y especialización

La tecnología está en todas las capas de la sociedad, en el año 2022, es básico y necesario estar alfabetizado digitalmente, para poder leer digitalmente.

ICB Consulting reduce la brecha digital actual en las empresas y centros de formación Actualmente, la era digital ha conseguido integrarse en absolutamente todas las áreas de negocio, incluyendo las empresas de todos los sectores, universidades y centros de formación.

Por otra parte, el número de profesionales IT (information technology) no es suficiente para abarcar los proyectos tecnológicos de todas estas instituciones.

Por esta razón, ICB Consulting, junto a Computerworld University, ha firmado un acuerdo con Marlon Molina, el director de IDG, para convertirse en los distribuidores y comercializadores globales del curso de inmersión digital con Certificación Business IT.

Con este curso, la empresa planea reducir la brecha digital actual en las empresas y centros de formación a través de una alfabetización digital completa. Los profesionales enseñan a profesionales, directivos y alumnos de todas las áreas de negocios a manejar las tecnologías blockchain, bigdata, ciberseguridad, cloud computing, IOT, machine learning, etc.

De la misma manera, se podrán formar a especialistas en transformación digital que estén en la capacidad de digitalizar a startups, pymes, grandes corporaciones, universidades, departamentos, grupo de personas, etc.

La relevancia de la inmersión digital y la Certificación Business IT Hoy en día, existe una gran diversidad de programas digitales y equipos tecnológicos que ayudan en gran medida al crecimiento y formación eficaz de las empresas y universidades.

Por esta razón, en todo el mundo, las instituciones públicas y privadas suelen buscar a profesionales que tengan el conocimiento necesario para incorporar esas poderosas herramientas digitales en sus instalaciones.

Asimismo, las empresas necesitan expertos en IT que puedan resolver cualquier situación del mundo digital, como violaciones de seguridad o fallos en los programas de software.

A su vez, muchas compañías y universidades buscan profesionales que estén en la capacidad de formar a sus empleados y estudiantes en cada una de las áreas más relevantes del sector digital actual.

El programa de Certificación Business IT de ICB Consulting crea a especialistas que puedan manejar cada una de estas situaciones. Además, este certificado es emitido por la APMG-Internacional y el programa está respaldado por importantes empresas como Google, Dell, IBM, Intel, Oracle, FUJITSU, SAP, Hewlett Packard, etc.

ICB Consulting apoya la alfabetización digital en las empresas, universidades, escuelas de negocios y centros de formación de España a través de su nuevo Curso de Inmersión Digital con Certificación Business IT al cual pueden optar profesionales de todas las áreas de negocio.



