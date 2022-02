¿Cómo elegir una consultoría de estrategia y operaciones para M&A o corporate finance? Emprendedores de Hoy

Hoy en día, propulsar a empresas en un mercado laboral cada vez más convulso no es tarea sencilla, por eso es recomendable acudir a especialistas que se centren en todos los aspectos necesarios y válidos para llegar al siguiente nivel.

En este caso, la metodología del éxito en ICB Consulting ha conseguido obtener unos resultados fructíferos en una gran variedad de instituciones.

ICB Consulting es una Consultora de Estrategia y Operaciones especialistas en 3 pilares básicos de negocio:

Compra y Venta de Empresas, M&A, Fusiones y Adquisiciones.

Soluciones Algorítmicas Inteligentes en Estrategia Empresarial y Financiera.

Digitalización, Blockchain, Inteligencia Artificial (IA), Automatización 4.0, Robotización RPA y AMR de Empresas.

¿De qué manera elegir una consultoría de estrategia y operaciones para M&A o corporate finance? A la hora de realizar la elección de una buena consultoría es necesario tener en cuenta factores como la eficacia, la profesionalidad y la expertiz del equipo que se va a escoger.

Con este fin, es conveniente disponer de expertos que hagan un análisis integral de la empresa, reconociendo los defectos, retos y desafíos. De esta manera, podrán ser potenciadas de forma oportuna y adecuada.

También es recomendable elegir a una consultoría que vaya alineada a los planteamientos de la empresa y su enfoque, posibilitando así que se alcancen los objetivos de negocio y se dé un crecimiento sostenible y duradero en el tiempo.

En estos casos, se puede acudir a ICB Consulting.

Esta empresa cuenta con 94 despachos asociados en 26 países y con especialistas, con más de 11 años de experiencia en la gestión de todo tipo de proyectos y operaciones con una metodología específica, la cual es su sello distintivo y garantía de éxito.

Por otro lado, su equipo internacional está dotado de talento, experiencia corroborada y comprobable, al igual que un amplio conocimiento sobre los protocolos a seguir.

Asimismo, siempre trabajan con confidencialidad y discreción, aportando todo lo que está en sus manos para que se cumplan los objetivos.

ICB Consulting y su metodología que logra grandes resultados Debido a su empeño, compromiso y atención en cada caso, en ICB Consulting escogen el proyecto que van a realizar de forma meticulosa.

De hecho, someten a todas las propuestas recibidas a un exhaustivo y riguroso examen que usa su propio algoritmo de Inteligencia Artificial para generar un ratio de éxito de cada proyecto.

De esta forma, pueden predecir si hay factibilidad o no en cada caso, lo cual se traduce en un porcentaje que da viabilidad a su aprobación o negación en cada situación.

Su campo de acción es tan eficiente que solo aceptan gestionar proyectos que estén dotados de un ratio de éxito de más del 90 %.

Esto es beneficioso para los proyectos seleccionados, ya que si ICB acepta desarrollar la labor, hay garantía y certeza de que el proyecto triunfe.

Esta consultoría solo invierte tiempo, recursos, implica a todos los profesionales de su despacho, sus consultores y dinero para llevar a cabo proyectos ganadores.

Con su prestigiosa y notable metodología ofrece la máxima seguridad a todos los implicados en cada operación, es decir: al cliente, al equipo de ICB Consulting y a la contraparte, a la cual se le presenta el proyecto u operación.

Esta metodología es la que les permite trabajar en un ambiente de confort con: intensidad, control, calidad y confianza a todo el equipo, en todos los proyectos y operaciones.

Es la filosofía y la forma de trabajo de ICB Consulting lo que les lleva a alcanzar el éxito de todos los proyectos y de todas las operaciones.



