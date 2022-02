Mallorca Informa, el periódico digital que basa su filosofía en el respaldo entre medios de comunicación Emprendedores de Hoy

martes, 22 de febrero de 2022, 13:35 h (CET)

Las herramientas digitales aportan un importante punto de partida para innovar en casi cualquier ámbito productivo y el mundo de los medios de comunicación no es la excepción a esta tendencia.

Así lo demuestra Mallorca Informa, un diario digital que redefine el concepto de medio de comunicación al combinar contenido de elaboración propia con información de otros medios a través de alimentación RSS.

Por medio de estas herramientas, este diario Mallorca genera un portal informativo con un enfoque más colaborativo, basado en una filosofía de respaldo entre medios de comunicación para intercambiar y complementar contenido informativo unos con otros. Eso sí, siempre de manera voluntaria y respetando los derechos de autoría de la fuente original.

Un diario con perspectiva colaborativa Mallorca Informa fue fundado hace algo más de un año y ha crecido hasta convertirse en un medio de comunicación que informa sobre los acontecimientos de mayor relevancia social en Mallorca, principalmente, y en todo el territorio español, en general. Cuenta con varias secciones complementarias en diversos temas de interés, como deportes, economía, turismo, cine y series, por mencionar algunas.

Actualmente, la mayor parte de sus noticias son de autoría propia y abarcan entre un 70% y 80 % su contenido. El porcentaje restante se completa con noticias recibidas vía RSS, las cuales se obtienen a través de convenios debidamente formalizados con la fuente original de los mismos. De forma recíproca, tienen apertura para negociar un acuerdo que permita a otros medios compartir su contenido original, dado que, para Mallorca Informa, cuantas más redes de difusión se puedan generar, mejor. Un proceso abierto no únicamente a medios de comunicación, también a instituciones, asociaciones o incluso empresas.

Cómo aparecer en Mallorca Informa De hecho, Mallorca Informa cuenta con un formulario abierto a cualquier medio de comunicación, asociación o empresa que solicite integrar su feed RSS o canal Youtube dentro de Mallorca Informa, garantizándoles siempre la autoría del medio original y el enlace directo a la noticia del medio solicitante.

El RSS y la filosofía de Mallorca Informa El feed RSS es una herramienta digital que se utiliza en blogs o páginas web para publicar actualizaciones de información de manera recurrente, similar a la forma en que funciona el feed de las redes sociales. Diseñado como una extensión web, el RSS puede insertarse en varias páginas al mismo tiempo, por lo que resulta útil para complementar el contenido de diversos portales que, por sí solos, no tienen suficiente capacidad operativa para presentar información constantemente actualizada.

Mallorca Informa debe parte de su crecimiento al RSS, que representaba su principal herramienta de generación de contenido en los inicios de este portal informativo. Si bien ahora tienen un contenido mayoritariamente original, es destacable el provecho que siguen obteniendo de esta herramienta, pero sobre todo, la filosofía con la que lo manejan.

Mientras otros medios a veces pelean por acceder a información exclusiva o esconder sus fuentes privilegiadas, este diario plantea una visión diferente de la comunicación social, donde la colaboración entre medios, lejos de ser una vulnerabilidad, es una vía para mejorar en conjunto. Hoy en día, el compartir, suma.



