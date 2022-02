RIVAS POSSE FARMACIA ofrece asesoramiento farmacéutico personalizado y dispone de tienda online Emprendedores de Hoy

martes, 22 de febrero de 2022, 12:17 h (CET)

Hace unas décadas, en los pueblos era muy común la presencia de una botica de confianza para la familia, en la cual la atención al paciente era muy familiar y cercana. Estas han ido desapareciendo a lo largo de los últimos años, haciendo que las personas se sientan como en una cadena de supermercados cuando acuden a una farmacia.

Para recuperar el trato de la botica tradicional, RIVAS POSSE FARMACIA lanzó su primera línea de farmacia online, en la que se trata de recuperar el asesoramiento farmacéutico más familiar y rural.

Reinvención de la farmacia Con la llegada de las nuevas tecnologías y el crecimiento acelerado del comercio online, influenciado en gran medida por la necesidad de comprar sin salir de casa debido al confinamiento por la pandemia de COVID-19, se ha producido un aumento en la facturación del comercio electrónico en España. En el segundo trimestre de 2021, ha subido un 13,7 % interanual, hasta alcanzar los 13.661 millones de euros en ventas. Estos resultados han hecho que diferentes sectores de la economía, como el sector farmacéutico, se tengan que adaptar a este nuevo mundo digital del e-commerce.

Sin embargo, con esta nueva tendencia, se suele perder el trato familiar y cercano con el cliente. No obstante, RIVAS POSSE FARMACIA ha apostado por abrir la primera botica online para atender a sus clientes con la misma familiaridad de siempre, pero ahora desde internet, permitiendo comprar desde la comodidad del hogar y escogiendo el producto que más se acople a cada necesidad dentro la gran variedad de marcas que hay en la web.

Recuperar la atención cercana de la botica tradicional Recuperar el trato tradicional de las boticas, pero ahora desde internet, es el objetivo principal de la nueva botica online de RIVAS POSSE FARMACIA. La misión principal es recuperar la base de la profesión del farmacéutico y que sus clientes puedan disponer de sus consejos y de la asesoría de sus expertos, a través de un chat de WhatsApp para agilizar el proceso. En su página web, RIVAS POSSE FARMACIA cuenta con productos de dermocosmética, otros para acompañar a las madres y a sus bebés durante el embarazo y la lactancia, etc.

También hay expertos en nutrición para que los clientes que quieran empezar una mejor alimentación tengan la mejor guía a su disposición. Además, poseen productos para una adecuada nutrición deportiva y tratamiento de lesiones, así como ortopédicos para un tratamiento integral del pie. Sus artículos son de marcas líderes en el mercado como Apivita, Skin Ceuticals, Segle y Scholl. Una vez realizada la compra, en solo 24 horas, sus clientes reciben su pedido y el envío es gratis.



