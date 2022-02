El ayuntamiento valenciano de Oliva refuerza la cardioprotección de sus vecinos con 10 nuevos desfibriladores Comunicae

martes, 22 de febrero de 2022, 14:16 h (CET) ALMAS INDUSTRIES B+SAFE: Un vecino de Oliva de 63 años salvo ayer su vida tras un accidente cardiaco gracias a la rápida intervención de la policía municipal que acudió a su domicilio con un desfiblilador tras recibir una llamada de los familiares. Poco después acudió el SAMUR que, tras estabilizar al paciente, le llevó a un centro sanitario para completar la atención Esta noticia coincide con el reciente anuncio realizada por el ayuntamiento de Oliva, que mejorará la cardioprotección de sus vecinos y visitantes con 10 nuevos desfibriladores de ALMAS INDUSTRIES B+SAFE, que se suman a los seis ya existentes en el municipio. Con esta iniciativa se refuerza la capacidad de respuesta ante un accidente cardiaco y supera la media nacional de 5 DESAS por cada 10.000 hab., dando respuesta en cualquier momento y en cualquier punto de la localidad.

Los nuevos desfibriladores se instalarán en el Almacén Municipal, tres en los vehículos de la policía municipal, que contaba ya con un equipo en el retén y otro en un vehículo, y los 6 restantes se repartirán en los 6 colegios públicos de Oliva: CEIP Alfadalí, Carrasca, Desemparats, Hort de Palau, Lluis Vives y Santa Anna. Cabe destacar que en el Mercado Municipal y en el polideportivo ya hay un equipo desfibrilador actualmente.

Además de suministrar instalar los equipos ALMAS INDUSTRIES formará a más de 30 personas, personal de los centros educativos y del Ayuntamiento, tanto en RCP y SVB como en el uso de los equipos, preparándoles para poder actuar eficazmente en cualquier momento si se produce una situación de crisis provocada por un episodio cardiovascular

Para el ayuntamiento de Oliva la cardioprotección es clave. El ritmo de vida, la alimentación, el estrés, el trabajo, aumentan los problemas congénitos o de patologías que afectan al organismo de forma invisible aumentando el riesgo de sufrir un accidente cardiaco. La prevención, la formación y disponer d desfibriladores permiten reaccionar ante este tipo de episodios y salvar muchas vidas.

“Para nosotros, la vida de las personas y su seguridad sanitaria es fundamental e innegociable”, afirma Ana Morell, vice-alcaldesa y Concejal de Educación de Oliva. “Si queremos tener un municipio más fuerte y protegido en todos los ámbitos para no dejar a ninguna persona a su suerte, debemos sumar esfuerzos y la sanidad y educación deben ir de la mano para construir la ciudad del futuro”.

Declaración

“Gracias a esta iniciática -comenta Miguel Monzonís, concejal de Salud Pública- nuestros colegios públicos y los espacios donde van a ubicarse estos equipos desfibriladores son lugares donde la ciudadanía puede sentirse a salvo. Como ciudadanos, debemos crear espacios donde sentirnos protegidos, y el proyecto de ‘coles cardioprotegidos’, sigue la línea de trabajo iniciada con la Pandemia que establece que no hay lugar más seguro en el mundo para nuestros niños y niñas, fuera de casa, que los colegios de nuestra ciudad”.

