LIFE Resilience logra grandes resultados en Portugal e Italia para evitar la introducción de la Xylella Comunicae

martes, 22 de febrero de 2022, 14:23 h (CET) Los socios han querido poner en común todo el conocimiento y las investigaciones y compartir los métodos naturales de control de vectores que se están investigando. Muestreos de suelos, estudios sobre los enemigos naturales de la Xyella o el uso de cubiertas vegetales son algunas de las prácticas sostenibles investigadas por los socios del proyecto LIFE Resilience, proyecto cofinanciado por el programa LIFE de la Unión Europea (UE), cuyo principal objetivo es la prevención de Xylella fastidiosa en explotaciones de alta densidad tanto de olivar como de almendro; continúa con sus trabajos para el desarrollo de variedades de olivo que sean lo más tolerantes posible a Xylella fastidiosa y a otros patógenos.

El Instituto de Bioeconomía del Consejo Nacional de Investigación de Italia (CNR IBE) ha logrado grandes avances en los últimos meses, tras haber realizado un muestreo de suelo para estudiar la actividad microbiológica en los mismos lugares que se tomó en el primer año.

En concreto, los socios italianos han trabajado sobre la dinámica poblacional de la Philaenuss pumarius y el Neophilae nuscampestris en el olivar. Dos años de datos recabados sobre la presencia de estos dos vectores en olivares de Pisa, en sus diferentes estadios, han llevado a los investigadores a observar que en estadios juveniles son más presentes, mientras que los adultos desaparecen en verano y vuelven en otoño.

Además, se ha observado abundancia de ninfas de Philaenuss pumarius en diferentes especies de plantas herbáceas sembradas para aumentar la biodiversidad del medio ambiente. En concreto, Calendula officinalis y Phaceliathanacetifolia que fueron las que más permanecieron alrededor del cultivo y que son importantes hospederos para diferentes polinizadores, también son hospederas para el vector. Por eso, señalaron que se debe evaluar mejor su papel como plantas útiles en el olivar.

Otra de las conclusiones de los socios de Italia tras evaluar la Beauveriabassiana, para controlar la presencia de ninfas de los vectores, es que su eficacia no ha resultado la esperada. Por ello, esperan poder volver a evaluar cambiando la dosificación para intentar obtener mejores resultados.

Al mismo tiempo, se ha llevado a cabo un estudio sobre la función de la espuma de ninfas en la protección contra potenciales enemigos naturales como arañas y hormigas. El resultado obtenido demuestra que cuando había presencia de espuma era difícil que los depredadores probados atacaran las ninfas, así que podría resultar difícil un control de estadios ninfales de los vectores a través de enemigos naturales. Si embargo, nuevos estudios sobre este tema podrían llevar a nuevos conocimientos.

Siguiendo con la búsqueda de enemigos naturales, también han evaluado la diversidad de depredadores en el suelo (pitfalltraps) encontrando groundbeetles (carábidos, estafilínidos y arañas).

Respecto al aumentar la biodiversidad del medio ambiente con cajas nido y hoteles de insectos, los resultados aportados señalan que se han encontrado cajas colonizadas por la conocida ave Parusmajor (carbonero común) el cual se alimenta de insectos.

Además, Salov ha logrado grandes avances gracias a la relación con el parque San Rossore (Italia), donde han logrado plantar muchas variedades típicas de la Toscana, como el Oleander (Neriumoleander L.). Con esta iniciativa, se ha logrado aumentar la biodiversidad del medio ambiente, de las aves locales y la creación de corredores verdes en la zona.

Por su parte, los investigadores de Nutriprado han llevado a cabo en los últimos meses avances respecto al uso de cubiertas vegetales contra la Xylella fastidiosa. En concreto, los socios realizaron mezclas vegetales de especies (arbóreas y arbustivas) en las fincas de El Valenciano (Sevilla) y El Charqueirão (Portugal), cuyas cifras de capturas resultaron muy influidas por el estado de la cubierta vegetal. En Sevilla se cortó y se secó completamente la cubierta, lo que hizo inviable la existencia de cualquier artrópodo, mientras que en Charqueirão, aunque algunas herbáceas ya estaban secas, esto favorecía la existencia de algunos insectos. A la par, los socios portugueses creen importante aumentar los niveles de fauna auxiliar dentro de la parcela de cultivo para mantener una buena y eficaz cubierta vegetal, dado que un recorte demasiado pronto provoca un descenso brusco del número de individuos en general, pero, sobre todo, en fauna auxiliar que acaba por no tener refugios que le permitan sobrevivir.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.