Uptodown desvela estudio sobre los juegos de móvil más populares en los últimos 10 años

martes, 22 de febrero de 2022, 13:43 h (CET) El market de aplicaciones Uptodown hace público un estudio basado en sus datos de tráfico, señalando qué juego para Android mundialmente ha sido el más descargado en cada año de la última década. Títulos tan conocidos como Angry Brids, Plants vs Zombies, Pou, My Talking Tom Cat o Pokémon GO vuelven a la mente al repasar esta lista, que muestra cómo los gustos respecto a los juegos de móvil han ido variando a lo largo de estos diez años Uptodown comenzó a distribuir aplicaciones para Android en 2011 y hoy en día tiene 130 millones de usuarios únicos al mes en todo el mundo que utilizan su store para descargar apps y juegos de esta plataforma. Durante esta última década, tanto la industria de los videojuegos para Android como el ecosistema móvil en general han vivido un constante proceso de maduración. Hace diez años, el tráfico de Uptodown en dispositivos móviles no superaba el 2% con respecto al total de descargas sumando iOS, Android, Blackberry y Symbian. Actualmente, el 85% de los usuarios utilizan Uptodown desde un terminal Android. Este dato se corresponde con el viraje de los usuarios hacia los smartphones con respecto al uso de consolas y equipos de sobremesa, así como la implantación de Android como sistema móvil predominante (según datos de la consultora de tecnología IDC, en 2020 los dispositivos Android representaron más del 84% de las unidades enviadas en 2020 en todo el mundo, el 16% restante pertenece a iOS).

En lo que respecta a los juegos, Android ha contado durante esta década con grandes títulos que han sentado las bases de muchos géneros que no tendrían sentido en otras plataformas, logrando que actualmente las plataformas móviles sean el sistema de juego más extendido y utilizado del mundo por encima incluso de las consolas tradicionales.

Si bien al inicio de la década los títulos más jugados eran de temática variada (desde conducción a fútbol, estrategia o puzzles de habilidad), en los últimos años se observa un giro total hacia los juegos del género Battle Royale, aunque también se observa una segunda vida para géneros que nacieron en el seno del PC o las consolas como la estrategia en tiempo real, los MOBA o los juegos de puzzles.

Juegos de Android más descargados por año

2011

1- Need for Speed Shift

2- PES 2011

3- Talking Tom Cat

2012

1- Plants vs Zombies

2- Need for Speed Shift

3- Angry Birds

2013

1- Candy Crush Saga

2- Pou

3- Angry Birds

2014

1- Candy Crush Saga

2- Subway Surfers

3- Pou

2015

1- Plants vs Zombies 2

2- Subway Surfers

3- Geometry Dash

2016

1- Clash of Clans

2- Pokemon GO

3- Subway Surfers

2017

1- Clash of Clans

2- Clash Royale

3- Subway Surfers

2018

1- Free Fire

2- Fortnite

3- PUBG Mobile

2019

1- PUBG Mobile

2- Free Fire

3- Clash of Clans

2020

1- PUBG Mobile

2- PUBG Mobille Lite

3- Fortnite

2021

1- PUBG Mobile Lite

2- PUBG Mobile

3- PUBG Mobile (Korean version)

