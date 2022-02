Abre sus puertas la exposición de homenaje al Entroido de La Ribeira Sacra en el Hotel Iberik Augas Santas Comunicae

martes, 22 de febrero de 2022, 13:51 h (CET) La muestra tendrá lugar hasta el próximo 6 de marzo y estará acompañada por otras actividades complementarias El Hotel Iberik Augas Santas, establecimiento de la cadena ubicado en la localidad lucense de Pantón, rinde homenaje al carnaval gallego con una interesante exposición de los elementos típicos del Entroido de la Ribeira Sacra.

El hotel quiere dar a conocer la arraigada tradición del carnaval en la zona con un recorrido por los trajes típicos de volantes, maragatos, farrampláns y vandebrancos, así como otros elementos de valor como un molde para hacer caraútas de más de 100 años y un cinturón de campanillas de considerable antigüedad.

Se trata de una iniciativa que pone de manifiesto una vez más el fuerte vínculo del Hotel Balneario & Golf Augas Santas con el entorno local y sus tradiciones. Y es que en la zona se vive el Entroido con mucha pasión e intensidad, manteniendo la costumbre de que una persona vista el mismo traje toda su vida, como herencia de padres y abuelos.

La exposición, que tendrá lugar en las instalaciones del hotel entre el 19 de febrero y el 6 de marzo, ha sido posible gracias a la colaboración de varias asociaciones, principalmente la Asociación de amigos do entroido ribeirao de Chantada y Segredos de Pantón; O colado do vento de Sober; la Asociación de veciños de Vilachá de Salvadur y la Asociación de veciños de Salcedo, junto a la Oficina de Turismo de Pantón.

Abierta al público, los clientes y visitantes podrán disfrutar de la reciente remodelación del hotel y sus instalaciones, un cuatro estrellas de 118 habitaciones, construido sobre un terreno de más de 50 hectáreas que alberga un balneario de aguas mineromedicinales y un campo de golf de 18 hoyos.

Más sobre Iberik Hoteles

La cadena nace bajo la filosofía de Hoteles con Alma, para disfrutar con los cinco sentidos, diseñados como alternativa para aquellos turistas que buscan una manera diferente de viajar.

Con una clara vocación de servicio al cliente, los huéspedes de Iberik Hoteles se sentirán como en su casa gracias al ambiente acogedor y de cercanía que la empresa está configurando en todos sus establecimientos.

Desde el principio, sus responsables han apostado por un concepto diferente. Un modelo hotelero al alcance del gran público en el que se han cuidado al máximo todos los detalles, donde cada establecimiento cuenta con personalidad propia para que el cliente supere sus expectativas.

El objetivo de Iberik Hoteles es continuar su crecimiento con la apertura de un nuevo hotel balneario con campo de golf en Guitiriz (Lugo) el primer trimestre de 2023 para posicionarse a medio plazo en el competitivo mundo del turismo en nuestro país, a través de un formato diferente de gestión hotelera.

