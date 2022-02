"La decoración de los espacios puede determinar el éxito de las empresas", según Landecolor Comunicae

martes, 22 de febrero de 2022, 13:27 h (CET) Ya se trate de una gran superficie o de un pequeño comercio, ambos deberán cuidar la imagen que ofrecen a su público, para así conseguir su aceptación Cuando se lleva a cabo la creación de una empresa, son muchos los factores a tener en cuenta. Uno de los que puede tener un mayor peso y puede conllevar mayores dificultades, es la creación del espacio.

El equipo de Landecolor afirma que: “En muchas ocasiones, no se le concede la importancia que merece a la elección de los colores que van a formar parte del local o del espacio en el que desarrollamos nuestra actividad comercial. Es imprescindible observar el potencial que puede llegar a tener cada lugar y, en base a ello, elegir los colores apropiados. Si se tienen dudas, siempre se puede recurrir al asesoramiento de un profesional.”

“Los colores permiten jugar con el espacio, aportando luminosidad y amplitud, o creando ambientes acogedores y cálidos”, afirman desde Landecolor. “Incluir los colores corporativos de la empresa, ya sea en fachadas o interiores, hará que esta sea fácilmente reconocible y se le asocie a ellos de forma natural. Por lo tanto, se estaría llevando a cabo una estrategia de marketing con mucho potencial”, añaden.

Pero no sólo hacen referencia a los colores, sino que también señalan la decoración como una herramienta más con la que elaborar el entorno que se busca conseguir. “Tener en cuenta el ámbito al que se dedica la empresa o servicio, y las características que este conlleva, servirá de guía para buscar una decoración adecuada. Crear espacios demasiado saturados, o que no estén acorde al tipo de cliente al que se dirigen, puede reducir las probabilidades de éxito de las empresas”, afirman.

El equipo de Landecolor, para finalizar, señala que “La creación de los espacios debe ser un proceso que disfrutar y en el que se debe permitir fluir la creatividad. A día de hoy, la gama de colores de la que se dispone es muy amplia, así como los elementos decorativos. Prácticamente, se podría afirmar que es posible materializar cualquier espacio que se imagine. La dedicación y la innovación siempre serán elementos que ayudarán a impulsar las empresas”.

