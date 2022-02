Final Fantasy XIV Online anuncia sus planes de futuro, con actualizaciones gráficas y contenidos nuevos Comunicae

martes, 22 de febrero de 2022, 13:31 h (CET) Los planes para el futuro se han tratado en la transmisión más reciente, y mañana se reabrirá el registro para la prueba gratuita SQUARE ENIX® ha compartido sus planes para seguir apoyando al aplaudido MMORPG FINAL FANTASY® XIV Online durante los próximos 10 años y ha anunciado algunos de los contenidos que están previstos para los jugadores.

Durante la transmisión más reciente de Letter from the Producer LIVE, el productor y director Naoki Yoshida ha destacado una serie de adiciones para FINAL FANTASY XIV Online que tienen como objetivo contribuir a que el juego evolucione hacia una experiencia de RPG en línea que sea posible disfrutar en solitario o en compañía, además de objetivos a largo plazo, como mejoras gráficas.

Empezando con el próximo parche 6.1, se ha anunciado que se ampliará el sistema Trust, que actualmente permite a los jugadores enfrentarse a determinadas Dungeons de la historia principal con un grupo de PNJ como aliados. Esta función permite a los jugadores disfrutar de la historia a su ritmo, sin tener que buscar a otros jugadores para formar un grupo. En el parche 6.1, cuyo lanzamiento está previsto para abril, el sistema Trust se implementará para todas las Dungeons de la historia principal de A Realm Reborn™, y se añadirán otras más adelante.

Además, para el beneficio de los jugadores nuevos y de quienes prefieran jugar en solitario, se modificarán ciertas Dungeons y Trials de bajo nivel de la historia principal a fin de posibilitar una experiencia accesible en solitario.

Con vistas al futuro, Yoshida también ha confirmado que están trabajando en la primera actualización gráfica del juego, que tienen previsto implementar las primeras mejoras cuando se lance la próxima expansión y que habrá mejoras sucesivas. Las actualizaciones planeadas afectarán tanto a los gráficos de los personajes como del mundo y consistirán en texturas de mayor resolución, materiales con cualidades perfeccionadas y mejoras en la iluminación y en las sombras.

Toda la información está disponible en el vídeo de la transmisión: https://sqex.to/hhmm7

Por último, también se ha anunciado una hoja de ruta parcial con los contenidos de los próximos parches. No es una lista exhaustiva y habrá más contenidos que se anunciarán próximamente. El reciente lanzamiento de la exitosa expansión Endwalker™ supuso la conclusión de la saga de Hydaelyn y Zodiark, pero habrá un montón de aventuras y desafíos nuevos para los jugadores en el futuro:

Parche 6.1

Nuevas misiones de la historia principal (parche 6.1 a 6.5).

(parche 6.1 a 6.5). «Somehow Further Hildibrand Adventures» (parche 6.1 a 6.5).

(parche 6.1 a 6.5). Serie de misiones secundarias «Tataru’s Grand Endeavor» (parche 6.1 a 6.5).

(parche 6.1 a 6.5). Myths of the Realm #1 (Alliance Raid).

Crystalline Conflict (nuevo PvP).

Nuevas misiones diarias de la tribu de los Arkasodara.

Dragonsong’s Reprise (nuevo Ultimate Duty).

Ultima’s Bane (Unreal).

Sistema Trust para las Dungeons de la historia principal de A Realm Reborn (Patch 2.0).

Nueva interfaz de estilo Calling Card (nombre provisional)

Nuevos peinados para los Hrothgar.

Empyreum (viviendas en Ishgard).

Custom Deliveries: Ameliance.

Nuevos Trials y actualizaciones varias. Parche 6.2

Sistema Trust para las Dungeons de la historia principal de A Realm Reborn 2.X.

Sistema Trust para 2-3 Dungeons de la historia principal de Heavensward™.

Nuevas mejoras para un arma.

Nueva Dungeon «Criterion» con dificultad variable (para 1-4 jugadores).

El debut de Island Sanctuary.

Pandæmonium, Faux Hollows, otros Trials y más… Parche 6.3

Sistema Trust para las Dungeons restantes de la historia principal de Heavensward.

Serie Deep Dungeon #3.

Ultimate Duty #5.

Actualizaciones en Island Sanctuary.

Myths of the Realm,, Faux Hollows, otros Trials y más… Parches 6.4 y 6.5

Sistema Trust para las Dungeons de la historia principal de Stormblood™.

Dungeons «Criterion» #2 y #3.

Área adicional para Island Sanctuary.

La conclusión de Pandæmonium, más Myths of the Realm, Faux Hollows, otros Trials y más…

¡Y ya se están planeando más cosas para los parches 6.4 y 6.5! La prueba gratuita de FINAL FANTASY XIV Online volverá a admitir el registro de nuevos usuarios a partir de mañana, 22 de febrero, tras haberse suspendido para intentar evitar la saturación de los servidores con el lanzamiento de Endwalker. La prueba gratuita se ha ampliado para incluir todo el contenido de A Realm Reborn y la expansión Heavensward (y actualizaciones hasta el parche 3.56), además de una raza jugable adicional (Au Ra) y tres oficios jugables adicionales (Dark Knight, Astrologian y Machinist). Con la prueba gratuita es posible disfrutar de cientos de horas de juego y de una historia que equivalen a dos títulos de FINAL FANTASY completos, pero sin límite de tiempo. Más información: http://sqex.to/FFXIVFreeTrial

Con más de 25 millones de jugadores registrados, este es el momento ideal para adentrarse por primera vez en la saga de FINAL FANTASY XIV Online, que tan buenas críticas ha recibido. Más información sobre FINAL FANTASY XIV: Endwalker en la página web oficial: https://eu.finalfantasyxiv.com/endwalker/.

