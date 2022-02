M&P Stands, primera empresa española de diseño y montaje de stands en el programa Climate Neutral Now Comunicae

martes, 22 de febrero de 2022, 13:39 h (CET) M&P Stands es proclamada como la primera empresa española de diseño y montaje de stands inscrita en el programa Climate Neutral Now, iniciativa lanzada por la ONU para fomentar la sostenibilidad medioambiental de las empresas en la lucha contra el cambio climático Climate Neutral Now es una iniciativa lanzada por ONU Cambio Climático en 2015, cuyo objetivo es alentar y apoyar a que todo el mundo tome medidas sobre el clima, con el fin de lograr un mundo con clima neutro a mediados de siglo, tal como se consagra en el Acuerdo de París adoptado ese mismo año. Climate Neutral Now invita a empresas, organizaciones, gobiernos y ciudadanos a trabajar por la neutralidad climática, reduciendo su huella climática.

Climate Neutral Now también desempeña su papel en el apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), no sólo porque ayuda a implementar el Acuerdo de París, sino también porque fomenta las inversiones financieras en proyectos respetuosos con el clima que contribuyen a cambiar y mejorar la vida de las comunidades. Proponiendo un conjunto de acciones inmediatas como medir, reducir y compensar, con unidades fiables, examinadas por las Naciones Unidas.

Este es el proceso, que M&P Stands, ha seguido para alzarse con dicho reconocimiento:

1. Medición de la huella de carbono corporativa de las instalaciones de M&P Stands en Barcelona

Recogida telemática de los datos de movilidad, alojamientos, consumos de agua y energía, catering, materiales y residuos. Factores de emisión del Mº de Transición Ecológica. Licencias del software de conversión de los datos a C02eq. Benchmarking con Big Data.

2. Compensación

Una vez conocido el impacto medioambiental, se gestionará la compensación de la huella de carbono, plantando árboles en el Amazonas. Se incluye la compensación de hasta 8 toneladas CO2eq al mes.

3. Plan de reducción de emisiones

Preparación de los informes periódicos y una batería de recomendaciones para reducir la huella emitida, así como la proposición de eco proveedores en caso necesario.

4. Supervisión, asesoramiento y certificación

Registro de los resultados por un Eco Manager.

5.Registro de M&P Stands en el registro Climate Neutral Now(ONU)

M&P Stands, no es solo una empresa dedicada al diseño y montaje de stands, es una empresa comprometida con el esfuerzo y el avance en el sentido más amplio de la palabra. Una empresa que lleva trabajando en el sector más de 30 años y que sigue creciendo con la misma ilusión y vocación que cuando empezó. Esto los hace grandes.

