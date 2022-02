Unipoliza: Un gran comparador de seguros de camiones para 2022 Comunicae

Hay algunos problemas específicos que enfrentan los conductores de camiones y las empresas de camiones que son exclusivos de la industria. Como tal, el seguro de camiones está diseñado para abordarlos y ayudar a mitigar los riesgos.

Aunque las opciones para el seguro diferirán según los camiones que la empresa tenga en su flota, los conductores y las mercancías que transportan, una cosa sigue siendo cierta: todos necesitarán del seguro para camiones.

¿Qué hay que saber acerca de los seguros de camiones?

Para empezar, nunca se debe conducir un camión si no se tiene contratado un seguro. Aparte de ser ilegal, si ocurre un accidente a causa de ello, será el propietario del camión el que tendrá que hacerse cargo de todos los gastos derivados de dicho accidente, desde la reparación del vehículo propio hasta la indemnización a terceros por daños causados. Tampoco se tendrá protección frente a las reclamaciones de seguro de terceros por compensación de daños que se hayan causado a la propiedad de otros, además de que se tendrá que pagar los gastos médicos necesarios.

En segundo lugar, no hay que apresurarse y contratar el seguro con la primera compañía que lo ofrezca. Es un error común creer que si una compañía se especializa en seguros de camiones o transportes, la suya será la mejor oferta del mercado. Por ello es necesario asegurarse de comparar entre diferentes aseguradoras antes de tomar una decisión.

Por último, si la compañía transporta bienes de un sitio a otro de manera regular, puede ser beneficioso contratar un seguro camión para los conductores de los vehículos. De esta forma el empresario no tendrá que preocuparse por indemnizar a ninguna otra parte en caso de que se vea implicada en un accidente con alguno de sus conductores y el negocio estará protegido en todo momento.

¿Cómo encontrar la mejor oferta en el seguro de camión?

Un camión supone un gasto importante para cualquier compañía, no solo por el vehículo en sí sino por todos los gastos derivados que conlleva: mantenimiento, puesta a punto, seguro, etc.

Por eso, una forma de reducir una parte de estos gastos es buscar la mejor oferta en el seguro de camión, que cubra todas las necesidades y riesgos que este tiene pero manteniendo el menor precio posible.

Esta tarea puede ser tediosa si hay que buscar precio aseguradora por aseguradora para luego comparar las distintas ofertas y coberturas; es por ello que existen los comparadores de seguros. Estas herramientas online permiten realizar esta tarea de una sola vez, en un solo sitio centralizado, de forma que completando un solo formulario con los datos necesarios, se puedan ver todas las ofertas de multitud de aseguradoras.

Si además este comparador de seguros es especialista en seguros de transporte, el transportista cuenta con la tranquilidad de saber que está en manos de profesionales que entienden del tema y que le ofrecerán solo las coberturas más completas y necesarias para cada caso. Uno de estos comparadores de seguros expertos en camiones es el de la correduría de seguros Unipoliza.

Como correduría de seguros especializada en seguros de transportes, Unipoliza pone a disposición de sus clientes varios seguros de este tipo además de seguros de camiones: seguros de flotas, seguros de furgonetas, seguros de vehículos comerciales, seguros de responsabilidad civil, transporte de mercancías, etc.

Además, Unipoliza trabaja con las mejores aseguradoras del mercado: AXA, Allianz, Generali, Mapfre, Pelayo, Reale, Plus Ultra, etc. De esta forma garantiza que las ofertas de seguro que ofrezcan serán las mejores del mercado, tanto en precio como en cobertura.

Así, encontrar la mejor oferta en el seguro para camión puede ser más sencillo si se usa un comparador de seguros, y ayudará a reducir costes derivados del mantenimiento de los vehículos de transporte.

