¿Qué es el Diseño web y cómo influye en las páginas web? según Factoria Creativa

martes, 22 de febrero de 2022, 13:23 h (CET) Se entiende por diseño web, la actividad que consiste en diseñar, planificar crear y mantener páginas web. Engloba términos como la experiencia de usuario, el diseño del material gráfico y otros muchos aspectos El diseño web es la principal tarea que hay que saber para poder crear una página web de forma personalizada. Si una web no tiene una buena arquitectura de información, navegabilidad y usabilidad proporcionará una mala experiencia de usuario.

Hay varios factores que dependen en gran medida del Diseño web: la tasa de conversión, el número de impresiones o el posicionamiento orgánico. Hoy en día el diseño web es uno de los servicios más demandados en las agencias de marketing digital.

¿Para qué sirve el Diseño Web?

El Diseño web sirve para proporcionar a los usuarios una experiencia positiva, e intuitiva cuando navegan por una página de internet. Es capaz de transmitir una imagen de marca y su mensaje.

Un buen servicio de diseño web, además, es capaz ayudar en el posicionamiento SEO, mejorando su alcance.

En Factoria Creativa ofrecen un diseño web en barcelona donde se enfocan en mejorar al máximo la experiencia de usuario creando una página web visualmente atractiva y con una navegación intuitiva.

Principales elementos del diseño web

Dentro del diseño web, existen varios elementos fundamentales:

Responsividad

Hoy en día la mayoría de personas navegan por internet utilizando tablets o dispositivos móviles. Es por esto que una web tiene que ser responsive (para que se vea bien y sea navegable desde cualquier dispositivo)

Escaneabilidad

Un buen ejemplo de una mala escaneabilidad son los formatos de correos electrónicos donde las personas suelen enviar un texto plano sin ningún tipo de formato. La gran importancia de la escaneabilidad textual es adaptar cada texto para que sea agradable a la vista del lector.

Tipografía

Las fuentes o tipografías crean una imagen de marca y refleja la personalidad. No es lo mismo una tipografía pequeña y junta que una muy grande y en negrita. Hay que saber adaptarla bien para que visualmente sea agradable.

Velocidad de carga

Google prioriza mucho en sus buscadores que una página web cargue rápido y en menos de 3 segundos. Las personas están acostumbradas a navegar con rapidez y no van a estar esperando a que una web lenta cargue. Por eso es imprescindible tener una buena velocidad de carga para mejorar la experiencia de usuario.

