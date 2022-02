Conseguir una sonrisa Hollywood de la mano de Dentinova Emprendedores de Hoy

La ”sonrisa Hollywood” es una sonrisa reluciente con dientes blancos, brillantes y perfectamente alineados. Se trata de la sonrisa ideal, en referencia al aspecto que tienen las grandes estrellas, modelos y artistas del mundo.

Una buena noticia es que no hace falta ser un actor o actriz consagrada para acceder a ella, ya que el diseño de sonrisa es un procedimiento simple, en el que se pueden arreglar una amplia gama de deficiencias dentales y que, además, resulta accesible. En el centro dental especializado en estética Dentinova es posible contar con una sonrisa Hollywood en tan solo una semana, con la posibilidad de financiar los pagos en 24 cuotas sin interés o extenderlos durante 5 años.

Diseño de sonrisa en Dentinova Muchas personas deciden cambiar su aspecto porque los dientes están desalineados, no tienen un color agradable o, por distintos motivos, están estropeados. En este sentido, la sonrisa Hollywood es la opción más idónea y rápida para obtener una sonrisa simétrica, alineada y natural. Antes de comenzar el tratamiento, en la primera consulta, el cliente puede previsualizar el resultado final con unas fotografías realizadas mediante el diseño gráfico.

En la segunda visita, se presentan las opciones posibles, que suelen ser el uso de carillas o de coronas sin metal. Además, como complemento, es probable que se requiera la realización de un blanqueamiento para poder alcanzar la sonrisa ideal. Los siguientes pasos incluyen la preparación de los dientes y la colocación de las carillas provisionales, para tener una idea más cercana al resultado final.

El proceso se completa en la siguiente visita con la colocación de las carillas o fundas de cerámica definitivas. En algunos casos, no se requiere preparación alguna. Simplemente, se posicionan sobre los dientes y se cementan siguiendo un protocolo exigente para garantizar unas condiciones de fijación permanente.

Profesionales con buena reputación y muchos años de experiencia En Dentinova, se llevan a cabo diferentes especialidades como implantes dentales, ortodoncia, periodoncia, endodoncia y estética dental, entre otras. El equipo de la firma goza de una excelente reputación y décadas de experiencia y sus profesionales cuentan con una formación densa, especialización clínica y académica.

Por otro lado, la clínica dental dispone de la más avanzada tecnología como, por ejemplo, el escáner intraoral, con el cual ya no es necesario utilizar pastas para realizar los moldes de la cavidad bucal.

Asimismo, Dentinova se especializa en la atención de pacientes fóbicos. En estos casos, se ofrece la opción de la sedación consciente para todos los tratamientos. Esto se debe a que los dentistas de la empresa buscan conocer las expectativas e ilusiones de cada paciente para entender sus miedos y conflictos, previamente.

Tanto para el diseño de sonrisa como para múltiples tratamientos estéticos y dentales, la clínica Dentinova, ubicada en Sant Cugat, resulta una opción de confianza y alta calidad.



